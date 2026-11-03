Emacsa participa en la I Conferencia Iberoamericana de Jóvenes Profesionales del Agua

Representantes de Emacsa en la I Conferencia Iberoamericana de Jóvenes Profesionales del Agua. - EMACSA

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha participado en la I Conferencia Iberoamericana de Jóvenes Profesionales del Agua (IWA-YWP Iberoamerican Conference 2026), celebrada en Madrid. La empresa municipal ha estado representada por cuatro profesionales en distintas sesiones técnicas y mesas de debate para compartir experiencias relacionadas con la gestión de las redes de abastecimiento y saneamiento y la innovación aplicada al ciclo integral del agua.

Según informa Emacsa en una nota, la directora-gerente de la empresa, María Teresa Carrillo, ha participado en la mesa redonda 'Innovación aplicada. Del desarrollo tecnológico al impacto real', celebrada tras la presentación de la Cátedra Emacsa por parte de su directora, Mari Paz Aguilar. La sesión ha abordado la necesidad de trasladar los avances científicos y tecnológicos desarrollados en universidades y centros de investigación a soluciones que puedan aplicar las empresas gestoras del agua.

El director de Operaciones de Emacsa, José Antonio Durán, por su parte, ha abierto el bloque de ponencias dedicado a la gestión de redes de abastecimiento y saneamiento con una conferencia magistral titulada 'Las redes invisibles. El futuro ya está aquí'. Su intervención ha puesto el foco en unas infraestructuras esenciales para el funcionamiento de las ciudades que, sin embargo, pasan habitualmente desapercibidas para la ciudadanía; así como en el papel de los jóvenes profesionales en el futuro del sector.

Las técnicas de Emacsa Nerea Grande e Isabel Muñoz, por último, han presentado la ponencia 'Recuperar el alcantarillado tras la DANA: experiencia de una YWP en Catarroja', donde han expuesto la intervención de Emacsa en este municipio valenciano tras las inundaciones de octubre de 2024. Concretamente, la presentación ha recogido la experiencia de una profesional de la empresa municipal, que asumió la dirección del equipo desplazado y local para recuperar el funcionamiento de la red de alcantarillado que había quedado completamente colapsada.

Ambas profesionales también han participado en el programa científico-técnico de la conferencia con tres pósteres dedicados a proyectos de Emacsa: valoración de la renovación de las redes de saneamiento frente a su rehabilitación, la creación de la Oficina Perte como estructura de coordinación y gestión de proyectos y el desarrollo de un Centro Unificado de Control para mejorar la supervisión de las instalaciones.

Además, Grande y Muñoz han formado parte del comité organizador de esta primera edición iberoamericana, contribuyendo a la puesta en marcha de un espacio de encuentro e intercambio de conocimiento entre jóvenes profesionales del sector del agua de España, Portugal y Latinoamérica.

La participación en el encuentro ha permitido a Emacsa compartir la experiencia y los proyectos que desarrolla en Córdoba, intercambiar conocimiento con otros operadores y profesionales del sector y reforzar su vínculo con las nuevas generaciones de profesionales que tendrán un papel protagonista en la gestión del agua en los próximos años.