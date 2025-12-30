Los embalses andaluces cierran el año al 46,86% con 5.194 hm3 de agua acumulada, un 12,34% más respecto a 2024

Archivo - Imagen de archivo de embalse de Guadalcacín, en la provincia de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se encuentran este martes al 46,86% (5.194 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un incremento de 1.368 hm3 y de 12,34 puntos respecto al cierre que experimentaron las reservas andaluzas en 2024, cuando contenían 3,826 hm3 y tan solo un 34,52% de agua acumulada, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

Además, los pantanos andaluces han registrado un ascenso de 110 hm3 respecto a hace una semana y 6,97 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 39,59%, con 4.388 hm3 de agua registrada.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 46,16%, con 3.707 hm3, lo que se traduce en 37 más en una semana. En relación, superan la media de los diez últimos años (3.069 hm3); y mejoran en 884 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.823 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza sube al 42,93% y se sitúa en 504 hectómetros cúbicos registrados, diez menos que en la semana pasada, siendo los únicos embalses andaluces que experimentan una bajada respecto a la semana anterior. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (464 hm3) y la del año pasado, cuando tenía 344 hm3 en este periodo.

Por contra, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva han registrado unas reservas con 196 hm3, 19 más que hace una semana, y se sitúan al 85,59% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (176 hm3), y cuentan con cinco hectómetros cúbicos más que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 191 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz sube hasta el 45,49% de su capacidad total, con 751 hm3, 28 más en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 283 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 468, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (679 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 56,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.546 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando en la última semana en 452 hm3 (el 0,8% de la capacidad total de los embalses).