Los embalses andaluces encadenan cuatro meses perdiendo agua y se sitúan al 71% de su capacidad

Archivo - Imagen de archivo del pantano de Bornos (Cádiz). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces encadenan cuatro meses de pérdidas en sus reservas y se sitúan este martes, 15 de septiembre al 71,28% (7.901 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press. De esta manera, los embalses andaluces cuentan con 2.944 hm3 más respecto a la misma semana de 2025, cuando estaban al 44,6% de capacidad.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan también un crecimiento de más de 34 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 36,9%, con 4.101 hm3, pero pierden 72 hm3 en relación a la semana pasada.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 71%, con 5.701 hm3, 58 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (2.834 hm3) y mejoran en 2.867 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.511 hm3.

En la Cuenca Mediterránea andaluza también descienden ligeramente sus reservas hasta el 65,7%, con 771 hm3, diez menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (474 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 554 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 160 hm3, al 69,9% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (157 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con seis hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 163 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 76,9% de su capacidad total, con 1.269 hm3. Además, la reserva cuenta actualmente con 553 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 716, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (636 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 61,8% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 34.662 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 446 hm3 (el 0,8% de la capacidad total de los embalses).