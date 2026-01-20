Los embalses andaluces encadenan siete semanas ganando agua y se sitúan al 49,4% de su capacidad con 5.476 hm3

Archivo - Embalse del Gergal en Sevilla (Andalucía, España). Imagen de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se encuentran este martes al 49,4% (5.476 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ascenso de 90 hm3 respecto a hace una semana y encadenan siete semanas consecutivas aumentando sus reservas, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

Así, los pantanos andaluces registran doce puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 40,14%, con 4.450 hm3 y ocho puntos menos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.822 hm3.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 47,3%, con 3.800 hm3, lo que se traduce en 38 más en una semana. En relación, superan la media de los diez últimos años (3.119 hm3); y mejoran en 975 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.825 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza sube al 52,6% y se sitúa en 618 hectómetros cúbicos registrados, doce más que en la semana pasada. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (468 hm3) y la del año pasado, cuando tenía 339 hm3 en este periodo.

Por contra, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva experimentan un leve ascenso en sus reservas con 207 hm3, tres más que hace una semana, y se sitúan al 90,4% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (176 hm3), y cuentan con doce hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban 188 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz sube hasta el 51,5% de su capacidad total, con 851 hm3, 37 más en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 381 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 470, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (687 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 57,2% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 32.056 hectómetros cúbicos (hm*) de agua, aumentando en la última semana en 191hm* (el 0,3 % de la capacidad total actual de los embalses).