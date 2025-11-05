Los embalses andaluces suman 16 hm3 a causa de las fuertes lluvias tras 24 semanas consecutivas de pérdidas

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se encuentran este miércoles al 41,9% (4.644 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.082 hm3), lo que suponen 16 más que hace una semana y la recuperación de los pantanos andaluces a causa de las fuertes lluvias en la comunidad autónoma tras 24 semanas consecutivas de pérdidas, según desprenden los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

Así, los pantanos andaluces registran 5,07 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 36,85%, con 4.084 hm3 y 11,63 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.354 hm3. Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 41,24%, con 3.311 hm3, lo que se traduce en 17 más en una semana.

En relación, superan la media de los diez últimos años (2.844 hm3); y mejoran en 721 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.590 hm3. La Cuenca Mediterránea Andaluza, por su parte, desciende al 43,18% y baja así a los 507 hectómetros cúbicos registrados, una pérdida total de cuatro hm3 en una semana. No obstante, su reserva supera la media de los últimos diez años (446 hm3) y la del año pasado, cuando tenía 254 hm3 en este periodo.

Los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva cuentan ahora con 147 hm3, lo que significa cuatro menos que hace una semana, y se sitúan al 64,19% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años se sitúa por encima (153 hm3), y cuentan con catorce hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 161 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz baja al 41,12% de su capacidad total, con 679 hm3, lo que viene siendo uno menos en una semana. La reserva cuenta actualmente con 330 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 349, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (641 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 51,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 28.745 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo en la última semana en 165 hm3 (el 0,3 % de la capacidad total actual de los embalses).