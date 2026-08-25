Los embalses andaluces tienen casi 3.000 hm3 más que en el mismo periodo de 2025 y están al 68,8% de su capacidad

Archivo - Embalse de La Viñuela (Málaga), el pasado febrero de 2026. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes 25 de agosto al 68,8% (8.176 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press. De esta manera, los embalses andaluces cuentan con 2.949 hm3 más respecto a la misma semana de 2025, cuando estaban al 43,98% de capacidad.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan también un crecimiento de más de 30 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 36,73%, con 4.366 hm3, pero pierden 101 hm3 en relación a la semana pasada, cuando experimentaron un descenso similar.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 73,6%, con 5.910 hm3, 81 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.037 hm3) y mejoran en 2.184 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.726 hm3.

En la Cuenca Mediterránea andaluza también descienden ligeramente sus reservas hasta el 68,4%, con 803 hm3, seis menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (501 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 581 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 168 hm3, al 73,4% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (161 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con seis hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 174 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 78,43% de su capacidad total, con 1.295 hm3. Además, la reserva cuenta actualmente con 549 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 746, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (667 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 64,9% de su capacidad, con 36.370 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Miteco. En total, ha perdido 10,9 puntos y 6.092 hm3 desde el boletín del 7 de julio, 1,8 puntos y 997 hm3 en la última semana.