Emilio Calatayud y Patricia Guerrero, entre los galardones de Honores y Distinciones de la Diputación de Granada

Fachada de la Diputación de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha aprobado la concesión de sus Honores y Distinciones 2026, que distinguirán al juez Emilio Calatayud como Hijo Adoptivo de la Provincia, al médico Antonio Pérez Martínez como Hijo Predilecto y a la bailaora Patricia Guerrero con la Medalla de Oro.

Los máximos reconocimientos institucionales de la provincia se entregarán el 9 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital, según ha informado este miércoles la Diputación.

En esta edición, el título de Hijo Adoptivo de la Provincia será para Emilio Calatayud, titular del Juzgado de Menores número 1 de Granada entre 1988 y 2025 y decano de los juzgados de Granada desde 1993 hasta 2001, conocido por sus sentencias ejemplarizantes orientadas a la educación y reinserción de menores.

El galardón de Hijo Predilecto de la Provincia recaerá en el médico e investigador Antonio Pérez Martínez, jefe del Servicio de Hemato-Oncología del Hospital Universitario La Paz y director de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Pediátrico.

La Medalla de Oro se ha otorgado a Patricia Guerrero, en la categoría Cultura y Arte, al médico, investigador y catedrático en Histología Antonio Campos, en la categoría Investigación, Ciencia y Salud, al deportista José Jiménez Casas, en la categoría Deporte, al Grupo Luna, en la categoría Economía y Empresa, a la Asociación Autismo Granada, en la categoría Valores Humanos, Solidaridad y Concordia, y al Restaurante Ruta del Veleta, en la categoría Proyección de la provincia de Granada. Además, la 'Granada Coronada' se destina este año a la Asociación San José de Guadix.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha subrayado que "estos galardones reconocen con orgullo a quienes han contribuido a engrandecer el nombre de Granada con su dedicación, su talento y sus principios. Cada uno de estos premios exaltan la identidad local y elogian a referentes que marcan el camino a seguir".

Además, Rodríguez ha subrayado que "los Honores y Distinciones son una celebración del orgullo de ser granadino, un homenaje a personas que reflejan la entrega compartida de una sociedad solidaria, diversa y volcada con la ciudadanía, así como una muestra inequívoca de agradecimiento por su legado a la provincia".