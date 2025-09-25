Empleo critica al PSOE por defender la reducción de jornada laboral siendo "perjudicial para Andalucía"

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha criticado duramente este jueves al PSOE por defender una medida estatal, como es la reducción de la jornada laboral, que considera "perjudicial para la región".

Y, en este sentido, ha respondido al diputado del PSOE Gerardo Sánchez, en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento andaluz, diciéndole que "es sorprendente que el Partido Socialista de Andalucía se convierta en el primer defensor de una medida, de una imposición estatal, que tiene precisamente a Andalucía como una de las regiones más perjudicadas por nuestro tejido productivo", ha señalado.

Blanco ha argumentado que la propuesta ignora la realidad económica de los trabajadores. "Ante un Gobierno que ya ni se preocupa por la subida de precios, lo ideal sería que se trabaje más o se trabaje menos, pero por más salario", ha manifestado, criticando la falta de atención a la carestía de la vida.

La consejera ha cuestionado la viabilidad de la medida, argumentando que "la necesidad se exprese en más tiempo, pero desde luego obligar a todos los trabajadores a recortar ignora un hecho básico: no hay almuerzo gratis". Ha insistido en que "el trabajador cobra menos de lo que cobraba o menos de lo que podría cobrar".

Ha calificado la postura del PSOE como electoralista y carente de rigor. "Esa defensa que están ustedes haciendo con ausencia de rigor simplemente tiene un posicionamiento que está fuera del interés general y es meramente electoralista", ha subrayado, haciendo referencia a informes de organismos como Funcas y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Finalmente, Blanco ha criticado la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la votación, sugiriendo que incluso algunos economistas socialistas habrían recomendado apartarse de la medida. "Si hay algún economista solvente en el Partido Socialista, seguramente le recomendó que se quitara de en medio porque esa medida estaba destinada a fracasar", ha concluido.

PSOE-A: "LA ECONOMÍA DE ESTE PAÍS LO PERMITE"

Por su parte, el diputado socialista ha defendido en el Parlamento andaluz la necesidad de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. "En España ha llegado el momento de que la jornada laboral sea de 37 horas y media, porque la economía de este país lo permite", ha manifestado.

Sánchez ha argumentado que la reducción de la jornada debe producirse mediante el diálogo social, teniendo en cuenta el incremento de la productividad. "Es bueno que se haga dentro de los acuerdos de la negociación colectiva, sin injerencia alguna, para compasar menos horas de trabajo con más salario o igual salario", ha señalado.

El parlamentario socialista ha criticado la postura del Gobierno de Andalucía y ha destacado que "desde 1983 los salarios han subido un 22% y tenemos la misma jornada laboral que hace más de un siglo". Además, ha cuestionado la posición de los diputados del Partido Popular, a quienes acusa de "votar en contra de todo lo que son mejoras para los trabajadores andaluces".

Por último, ha puesto como ejemplo que los trabajadores públicos ya disfrutan de una jornada reducida, cuestionando "¿por qué los beneficios que disfrutan una parte de los trabajadores españoles no se pueden extender a la totalidad?". "Los trabajadores cada vez más necesitan trabajar para vivir y no vivir para trabajar", ha enfatizado.