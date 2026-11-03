Empleo eleva a más de 1.200 millones el presupuesto con incentivos a la contratación, la formación y apoyo empresarial

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo contará con un presupuesto de 1.247,14 millones de euros en 2027, lo que supone un incremento de 3,78 millones respecto al actual ejercicio, un 0,3% más. Así lo ha avanzado en el Parlamento andaluz la titular del departamento, Rocío Blanco, quien ha situado como ejes principales de las actuaciones los incentivos a la contratación y la formación, junto con el apoyo al tejido empresarial y al trabajo autónomo.

En su comparecencia en comisión seguida por Europa Press, Blanco ha destacado especialmente el incremento en las cuentas de la financiación autonómica de la Junta de Andalucía, que crece un 8,7% hasta alcanzar los 411 millones de euros, 33 millones más que en 2026, al tiempo que ha subrayado que los programas propios de la Consejería aumentan su dotación un 4,32%, hasta los 871,93 millones de euros, con 36,14 millones adicionales respecto al año actual.

Según ha detallado la consejera, más del 78% del presupuesto se concentra en tres grandes políticas: los incentivos para el empleo, con 424,57 millones de euros; la formación profesional, con 308,54 millones; y los servicios para el empleo, con 242,34 millones. A estas partidas se suman 120,85 millones para el trabajo autónomo y la economía social; 25,06 millones para comercio y artesanía; y otros 53,17 millones para seguridad, salud y relaciones laborales.

En el ámbito de los incentivos, se destinan 40 millones de euros a las líneas 1 y 2 del programa Emplea-T, dirigidas a fomentar el empleo indefinido por parte de autónomos y pymes. Asimismo, se asignan 110 millones para incentivar la contratación de personas con discapacidad, con una estimación de 20.000 contratos, y otros 3,5 millones de euros para favorecer la inclusión laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social.

Igualmente, Blanco ha precisado que tendrán continuidad tanto el programa Activa-T Joven, que se lanzará antes de que finalice 2026 con un importe de 90 millones de euros, como las líneas de Emplea-T orientadas a transformar contratos indefinidos de jornada parcial a completa y a incentivar la contratación de desempleados que hayan realizado prácticas no laborales a través del programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES).

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

La formación en el ámbito laboral será otra prioridad de la Consejería de Empleo con 308,54 millones de euros para adaptar las competencias de las personas desempleadas y ocupadas a las necesidades del tejido productivo. Como novedad, se lanzará una convocatoria general de 114,72 millones (+7,7%), mientras se refuerza el Programa de Empleo y Formación (105,72 millones), la formación con compromiso de contratación (dos millones) y la oferta para autónomos (tres millones).

En paralelo, se atenderán las necesidades de cualificación estratégica con nuevas ediciones de los proyectos formativos singulares ligados al sector naval de Cádiz, el aeroespacial, el hidrógeno verde y la Base Logística del Ejército de Tierra de Córdoba, con una dotación conjunta de 9,12 millones y una previsión de 6.400 participantes.

Entre las novedades para 2027 sobresale otra edición del programa Preparadas, que contará con un presupuesto de 9,89 millones de euros para cuatro años y el objetivo de formar a unas 18.000 mujeres, prioritariamente desempleadas de municipios rurales o zonas desfavorecidas.

APOYO AL COLECTIVO DE AUTÓNOMOS

El trabajo autónomo y la economía social, con un importe de 120,85 millones de euros --un 7,3% más que en 2026--, serán pilares estratégicos del presupuesto. Rocío Blanco ha resaltado la importancia del colectivo de autónomos, que supera los 605.000 trabajadores en la comunidad andaluza, y ha apuntado que las actuaciones previstas buscan facilitar el inicio de nuevas actividades, apoyar la continuidad de los negocios y favorecer la conciliación.

En concreto, las ayudas de Cuota Cero se dotan con 23,5 millones de euros (+38,2%) y las enfocadas al inicio de actividad contarán con 70,01 millones. Ambas líneas tendrán efectos retroactivos desde el 1 de octubre de 2026 para "garantizar la continuidad de los apoyos".

Blanco ha anunciado también que durante el próximo ejercicio se elaborarán el VIII Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2027-2030, con un presupuesto de 93,5 millones de euros, y el IV Plan Integral para el Fomento de la Artesanía, con 15 millones. Las dos iniciativas prestarán especial atención a la competitividad empresarial, la transformación de los negocios y el mantenimiento de la actividad económica y los servicios de proximidad en el medio rural.

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO Y SEGURIDAD LABORAL

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) contará con un importe de 367,56 millones de euros para continuar mejorando la atención a las personas desempleadas y a las empresas, así como avanzar en la modernización del organismo. El esfuerzo se concentra en tres líneas de actuación: incentivos para el empleo, con 125,21 millones; Andalucía Orienta, con 25,88 millones; y el programa EPES, que contará con 21,29 millones, un 135,2% más que en 2026.

Por su parte, los proyectos integrales para colectivos vulnerables, especialmente jóvenes y personas desempleadas mayores de 52 años, tendrán una dotación de 56 millones. El presupuesto del SAE contempla también 7,37 millones para los programas ALMA Jóvenes y Mujeres, y 3,59 millones para la atención a víctimas de violencia de género. A ello se añade el impulso a la red de Escuelas de Formación del organismo, que dispondrá de 14,07 millones, un 7,7% más.

Por último, en relación a seguridad y salud en el trabajo, la consejera ha detallado que de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, se diseñará el II Plan de Actuación 2027-2028, dirigido de forma especial a la reducción de la siniestralidad grave y mortal y la prevención de enfermedades profesionales. El presupuesto alcanza los 53,17 millones de euros.

REACCIÓN DE LA OPOSICIÓN A DIFERENTES PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

El grupo parlamentario Por Andalucía ha expuesto varias contradicciones en diferentes partidas tras analizar el presupuesto en materia de empleo para 2027. Entre ellas, algunas partidas relacionadas con la siniestralidad laboral y la prevención de riesgos laborales, la formación para el empleo o la cantidad destinada al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Además, se han mostrado preocupados con los planes de empleo y los incentivos a la contratación, especialmente para jóvenes, mujeres y colectivos vulnerables.

Asimismo, desde Por Andalucía se han mostrado "francamente preocupados" con la reducción a la mitad de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales. "Han sacado la motosierra y ya han comenzado. Han recortado el 50% de las ayudas a UGT y a CCOO destinadas a mejorar las relaciones laborales, suprimiendo 624.000 euros".

Por su parte, el grupo parlamentario socialista ha expuesto una falta de planificación, recursos que no se ejecutan y programas que pierden financiación y que repercuten en los andaluces.

Además, el PSOE ha hecho referencia a la vivienda, señalando que "un empleo es fundamental, pero también lo es poder construir un proyecto de vida". Por tanto, "tenemos jóvenes que no pueden acceder a un empleo estable, que tienen dificultades para emanciparse y que tampoco encuentran en las políticas de vivienda de la Junta una respuesta suficiente".

En definitiva, "Andalucía necesita una política de empleo que funcione de verdad, necesita formación que llegue a las personas, orientación profesional, programas de inserción laboral y un servicio andaluz de empleo con recursos y profesionales suficientes". Y, "necesita también política de vivienda que nos permita a los jóvenes emanciparnos y construir aquí nuestro futuro", ha concluido.