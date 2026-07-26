Una empresa de Córdoba Techpark participa en un proyecto para mejorar la seguridad agroforestal con IA

Técnicos de Cosigein trabajando en el prototipo 2. - COSIGEIN

CÓRDOBA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa cordobesa Cosigein SL (CSG Ingenieria), ubicada en Córdoba TechPark, ha participado en un proyecto colaborativo para diseñar, mediante el uso de inteligencia artificial (IA) y tecnologías digitales avanzadas, una solución innovadora capaz de anticipar situaciones de riesgo de vuelco de vehículos pesados antes de que se produzca un accidente.

Según destacan desde la entidad, el proyecto, denominado Antivuelco, Algoritmos de predicción de la estabilidad dinámica para vehículos inteligentes en entornos operativos complejos, ha sido desarrollado por un consorcio formado por el Cluster TIC Asturias y el clúster europeo Secpho, junto a las empresas Medioambiental Valledor SL, Dronomy SL y la firma cordobesa, combinando capacidades en ingeniería, inteligencia artificial, visión artificial, sensorización y seguridad industrial.

La finalidad de este grupo era investigar y desarrollar un sistema inteligente que integrara visión artificial, sensores inerciales (IMU) y algoritmos avanzados de predicción de estabilidad dinámica para analizar en tiempo real tanto el comportamiento del vehículo como las características del terreno, según explican desde Cosigein.

Gracias a esta combinación tecnológica, la solución diseñada es capaz de generar alertas preventivas cuando detecta condiciones que pueden comprometer la estabilidad de la maquinaria, proporcionando al operador información que facilita una toma de decisiones más segura y contribuye a reducir el riesgo de vuelco.

La empresa cordobesa, con más de 20 años de experiencia en la seguridad industrial, ha contribuido de forma esencial gracias a una línea de investigación propia, iniciada en 2009 y centrada en la problemática de los accidentes por vuelco, tanto en maquinaria agroforestal como en vehículos industriales.

A lo largo de esta trayectoria, Cosigein ha desarrollado sistemas electrónicos basados en algoritmos propios para la prevención del vuelco y ha acumulado un profundo conocimiento de las variables que intervienen en la dinámica de la estabilidad de este tipo de vehículos.

ANTICIPAR EL RIESGO DE VUELCO Y TRASLADAR LA ALERTA

En el marco de este proyecto, Cosigein ha sido la responsable de investigar y desarrollar los algoritmos de predicción de estabilidad estática y dinámica a partir de unidades de medida inercial (IMU). Además, ha llevado a cabo la integración multisensor, el 'software' embebido para el control de sistemas críticos y los protocolos de comunicación, que permiten anticipar el riesgo de vuelco y trasladar la alerta al operador en tiempo real.

"Anticiparnos al vuelco antes de que llegue a producirse supone un salto cualitativo respecto a los sistemas de seguridad convencionales: no se trata sólo de reaccionar, sino de predecir", señala el responsable técnico del proyecto por parte de Cosigein, José Manuel López, quien valora que "este proyecto ha permitido llevar nuestros algoritmos de estabilidad dinámica a uno de los entornos más exigentes, el agroforestal, y validar una tecnología directamente transferible a otros sectores como la construcción, la minería o la defensa".

Desarrollado en el marco del Programa de Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministerio de Industria y Turismo, el proyecto ha generado una solución con un elevado potencial de transferencia y un ejemplo del valor que aporta la colaboración entre empresas y agentes del ecosistema de innovación para desarrollar tecnologías que mejoran la seguridad, la competitividad y la transformación digital de la industria.