La empresa Novaindef abrirá en Córdoba una academia de formación vinculada a la labor en la Base Logística del Ejército

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la edil de Economía y Empleo, Blanca Torrent, con los representantes de Novaindef. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; la teniente de alcalde de Economía y Empleo, Blanca Torrent, y el director del Programa de Tierra de Novaindef, Ramón González, junto a Manuel Lopera y Rosa Ruiz, responsables también de la entidad, han informado este miércoles sobre la expansión de Novaindef, empresa con central en Linares (Jaén), que abrirá en la capital una academia de formación sobre maquinaria de tecnología 4.0 y logística avanzada, de cara a la labor en la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y a la logística en general.

En una rueda de prensa, el regidor ha destacado que la iniciativa consolida a Córdoba como polo tecnológico y ha recordado que la empresa ya trabaja en la ciudad, concretamente en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas de El Higuerón, con "un convenio de más de 80 millones de euros con el Ministerio de Defensa", al tiempo que ha subrayado que "la llegada de la academia refuerza nuestro ecosistema de talento y formación".

Así, el alcalde ha valorado que Novaindef "da un paso más al establecer su oficina técnica y sede estratégica en el Imdeec", desde donde se actuará como puente entre empresas y profesionales. "Queremos ser catalizadores del talento y facilitar la conexión directa con las necesidades reales del tejido productivo", ha afirmado, destacando el papel del Ayuntamiento y del Imdeec como socios del proyecto.

Mientras, la delegada de Economía ha resaltado que la llegada de Novaindef al edificio Baobab II del Imdeec supone "un paso decisivo en la consolidación de Córdoba como polo de atracción de la industria 4.0", a la vez que ha subrayado que "la iniciativa permitirá reforzar sectores clave como la defensa, la seguridad y la logística avanzada" y ha apuntado a un modelo formativo innovador basado en la escucha activa al tejido productivo.

Desde la compañía, González ha explicado que la academia nace para responder a las demandas concretas de la Base Logística, aunque ha aclarado que no vienen a "sustituir a la universidad ni a la Formación Profesional, sino a complementar con cursos muy especializados y flexibles".

DIAGNÓSTICO PREVIO

Ha avanzado que la formación se diseñará tras un diagnóstico previo del tejido empresarial y con un enfoque eminentemente práctico. "Trabajaremos con grupos reducidos, de entre 15 y 20 personas, para garantizar el aprendizaje haciendo", ha precisado, añadiendo que los primeros cursos se prevén para el segundo trimestre del año 2026, con horarios adaptables a trabajadores y demandantes de empleo.

La academia ofrecerá formación en ámbitos como diseño y modelado 3D, escaneado 3D, ingeniería inversa, control numérico por ordenador, impresión 3D industrial y digitalización avanzada, con programas que podrán contar con apoyo público para facilitar el acceso. Según ha remarcado González, Córdoba se va a convertir en "referente y nodo logístico" en la industria 4.0 centrada en la defensa, por lo que "hay que estar preparados", ha aseverado.

Al respecto, el grupo empresarial está integrado por unas 250 personas, de las que más de 55 son ingenieros y doctores, con presencia en varios centros tecnológicos.