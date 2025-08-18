La empresa de los trabajadores fallecidos en Pinos Puente (Granada) "colabora para esclarecer cuanto antes" el suceso

PINOS PUENTE (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El Grupo Empresarial Sierra Sur ha lamentado el fallecimiento de dos de sus trabajadores --identificados como J.R.J. y F.J.R.-- en un incendio registrado en sus instalaciones de Pinos Puente (Granada), y ha subrayado que "colabora ya con las autoridades para esclarecer cuanto antes las circunstancias que han desencadenado esta tragedia en el lugar de trabajo", que se produjo durante la madrugada de este pasado domingo, 17 de agosto.

Así lo han resaltado desde el grupo empresarial en un comunicado con el que han querido unirse "al profundo desconsuelo de las familias" de dichos trabajadores fallecidos en un incendio en la referida instalación de Pinos Puente.

Desde el Grupo Empresarial Sierra Sur afirman estar "rotos por el dolor y la desolación", así como "devastados por los acontecimientos", y han querido expresar su "más sentido pésame a las familias y amigos de dos extraordinarias personas que nunca podremos olvidar".

Además, el Grupo Sierra Sur afirma que "ya se ha podido constatar" que el lugar donde se produjo el accidente "cumplía con todas las medidas de seguridad y prevención".

"Desde esta casa nos ponemos desde ya a la entera disposición de sus familiares para todo lo que necesiten en estos duros momentos, y les acompañamos en su dolor, que es el de todo el equipo humano que formamos Grupo Sierra Sur", concluye el comunicado de la entidad.