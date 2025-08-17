Pinos Puente (Granada) decreta tres días de luto y suspende la Fiesta de Agosto por la muerte de dos trabajadores

PINOS PUENTE (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada) ha decretado tres días de luto oficial en el municipio y suspende las celebraciones de la Fiesta de Agosto por el fallecimiento de dos trabajadores tras un incendio originado en una nave de aceite en la madrugada de este domingo.

En una nota de prensa, el Consistorio de la localidad granadina ha expresado su "más profundo pesar" por la pérdida, uno de ellos vecino del municipio y el otro procedente de Alcalá la Real (Jaén). "En nombre de toda la Corporación Municipal trasladamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares y allegados en estos momentos tan dolorosos. También a Aceites Sierra Sur y a todos sus trabajadores", ha trasladado.

Por ello, el Ayuntamiento ha acordado decretar tres días de luto oficial durante los cuales las banderas ondearán a media asta en señal de duelo y respeto, además de suspender "de manera inmediata" todas las actividades y celebraciones previstas con motivo de la Feria de Agosto, que ha dado comienzo en la noche de este sábado y que se prolongaba hasta el próximo día 24 de agosto.

Por su parte, el alcalde de Pinos Puente, José Enrique Medina, ha mostrado su pésame y afecto a las familias de las víctimas, reiterando que "Pinos Puente está unido en el dolor y en la solidaridad con todos los afectados por este trágico suceso".

DESALOJADOS A CONSECUENCIA DE LAS LLAMAS

Asimismo, el Consistorio ha informado a Europa Press que cerca de mil personas que habían asistido esta madrugada al Festival Flamenco tuvieron que ser desalojadas de inmediato a consecuencia del fuego, ya que este acto se celebró cerca de donde se originó dicho incendio, en el Recinto Ferial del Silo.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso ha tenido lugar pasadas las 2,00 horas de este domingo, momento en el que el 112 ha recibido la primera de más de una veintena de llamadas que alertaban del incendio en una fábrica de aceite situada en la calle Estación de Ferrocarril, en la que indicaban que había dos trabajadores que no localizaban.

Rápidamente, desde el Servicio del 112 se movilizaron a los Bomberos, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional adscrita a la Junta y a la Policía Local. Los operativos en el lugar confirmaron que los dos trabajadores han sido encontrados sin vida, según han informado los Bomberos y la Policía Local. A primera hora de la mañana los Bomberos han extinguido el incendio, que ha provocado que parte de la nave se desplomara. Desde el 112 se ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.