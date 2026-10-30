Un empresario granadino, entre los fallecidos en el accidente de Urda (Toledo)

Efectivos de la UME trabajando este pasado jueves en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda (Toledo)
Efectivos de la UME trabajando este pasado jueves en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda (Toledo) - Diego Radamés - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 30 octubre 2026 16:44
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GRANADA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Allegados del empresario granadino de 51 años que se encontraba entre los desaparecidos tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo) han confirmado este viernes a Europa Press su fallecimiento.

Francisco J.R, al que todos llamaban Curro, viajaba en el vagón 7 del AVE que colisionó con el Iryo; iba en el asiento 13 C, tal y como habían difundido sus familiares a través de las redes sociales para tratar de localizarle.

El empresario vivía en Madrid aunque mantenía vínculos familiares y de amistad en Granada; inicialmente figuraba entre los desaparecidos tras el siniestro ferroviario pero finalmente la familia ha recibido la trágica noticia de que "ya le cuentan como fallecido".

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