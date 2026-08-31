Los empresarios andaluces reclaman medidas de impulso económico para Ceuta ante la "gravedad de la crisis"

Archivo - El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha reclamado este lunes un plan de acción integral con medidas de impulso económico para Ceuta y Melilla ante la "gravedad de la crisis" que sufre la ciudad autónoma ceutí que "atenta contra la soberanía e integridad nacional y compromete la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad económica" de Ceuta.

En una nota, la CEA se suma al "compromiso y respaldo" de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en su reclamación de la "necesidad de reforzar la imagen exterior de Ceuta como un entorno seguro y atractivo para la actividad empresarial".

"Reconocemos y apoyamos el papel que está desempeñando la Confederación de Empresarios de Ceuta para proteger a las empresas ante unas circunstancias tan excepcionales, así como su determinación en la defensa del tejido productivo. No basta con compensar pérdidas, es preciso recuperar la percepción de Ceuta como lo que debe seguir siendo, una ciudad segura, abierta, comercial y atractiva para vivir, visitar, e invertir. La empresa de Ceuta y sus organizaciones, así como sus habitantes, cuentan con toda nuestra solidaridad e implicación", ha manifestado Javier González de Lara, presidente de la CEA.

En este punto, González de Lara asegura que "resulta imprescindible un plan de acción integral con tres pilares fundamentales: emergencia, compensación y transformación. No obstante, la crisis demuestra que Ceuta y Melilla necesitan una consideración económica singular y permanente para no estar recurriendo a ayudas extraordinarias", ha afirmado González de Lara.

Como vicepresidente de la organización nacional, González de Lara ha confirmado que asistirá a la reunión de los órganos de gobierno de la CEOE el próximo 9 de septiembre en Ceuta con el objetivo de "analizar un catálogo de medidas urgentes" y tratar temas como la situación de la seguridad y la logística de la ciudad autónoma, así como el "necesario apoyo del Estado en la defensa de los derechos de los ciudadanos y su integridad territorial".