Los empresarios de Sierra Nevada (Granada) defienden el potencial de la nieve primavera con una gestión "más eficiente"

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios de la estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, han defendido este martes el potencial de la nieve primavera y han reclamado a la empresa pública que gestiona el recinto invernal, Cetursa, "una gestión y estrategia más eficiente para aprovechar todos los recursos disponibles".

La Asociación de Empresarios de Sierra Nevada ha detallado en una nota de prensa, después de que el pasado viernes Cetursa hiciera público que trabaja para abrir el 29 de noviembre si las condiciones meteorológicas lo permiten la temporada, que se prolongaría hasta el 26 de abril, que la nieve primavera "forma parte esencial del ciclo natural" de la misma.

La nieve con esta calidad "sigue representando una oportunidad real, única de atracción turística y económica, siempre que se acompañe de una planificación adecuada y de una gestión eficiente", han indicado desde el empresariado.

"Consideramos que el verdadero desafío no radica en las condiciones de la nieve, sino en la capacidad de gestión y de adaptación de la estación a cada momento de la temporada. Sierra Nevada dispone de recursos, infraestructuras y un entorno privilegiado que permiten mantener una oferta de calidad más allá de los meses de mayor afluencia".

Al igual que en la temporada estival, existen, según los empresarios de la estación de esquí, "amplias posibilidades de diversificar las actividades y optimizar los servicios, fortaleciendo la posición de Sierra Nevada como destino turístico de referencia durante todo el año, generando riqueza y manteniendo puestos de trabajo".

Los empresarios han reiterado en este contexto su voluntad de colaborar activamente con la dirección de la estación y con las instituciones competentes para "avanzar hacia un modelo de gestión más dinámico, sostenible y orientado al aprovechamiento integral de los recursos disponibles".

"Estamos convencidos de que Sierra Nevada cuenta con todo el potencial necesario para seguir siendo un motor económico y turístico de primer nivel, siempre que sepamos gestionar sus oportunidades con visión, compromiso y eficacia", han concluido desde esta asociación empresarial.