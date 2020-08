Empresas del transporte rechazan la "decisión unilateral" de la Junta de lanzar concursos públicos para rutas escolares

SEVILLA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra) ha mostrado su rechazo "frontal" a la decisión "unilateral" de la Junta de Andalucía de iniciar la licitación de contratos públicos de rutas escolares. "Los profesionales están asombrados por la falta de consenso de esta decisión y el desprecio de las reivindicaciones de las empresas y trabajadores para que estos contratos públicos se prorroguen", sostiene.

En una nota de prensa, el sector del transporte en Andalucía advierte de que se encuentra en un momento "de gran incertidumbre y con unas perspectivas de futuro muy complicadas debido a la situación sobrevenida por la crisis del coronavirus, la falta de carga de trabajo en el sector turístico y la bajada en el número de usuarios en el transporte regular".

"Este varapalo en el transporte escolar, ante una situación de nueva licitación en mitad del próximo curso, hunde de nuevo las expectativas de recuperación del sector del transporte de viajeros en Andalucía", asegura Fedintra.

Además, incide en que no entienden que, aunque haya trabas jurídicas, "en otras comunidades autónomas se hayan superado y se hayan prorrogado los contratos de rutas escolares para el próximo curso, y que así las empresas puedan retomar actividad económica durante el curso 2020-2021 y empezar todos a concursar en la nueva licitación, en igualdad de condiciones, para el curso 2021-2022", ha comentado el presidente de la federación, Antonio Vázquez Olmedo.

"Nuestra reivindicaciones durante las últimas semanas de julio, mostrando la grave situación de empresas y trabajadores, así como la casi nula actividad de nuestros autobuses, han sido totalmente despreciadas por la Administración", ha abundado Vázquez, que también ha lamentado que no han tenido resultado los "intentos de diálogo en diferentes departamentos del Gobierno regional para plantear soluciones al sector".

La viabilidad económica de las empresas, más de 350 en las federación, con más de 4.000 empleos --casi 11.000 en toda la comunidad--, "está más en entredicho que nunca; al margen de dejar maltrecho un segmento económico vital para el turismo y la movilidad en Andalucía cuando la normalidad se recupere".

Así, explica que esta situación ha hecho que el sector se plantee no iniciar las rutas escolares en septiembre, "dejando sin movilidad a más de 75.000 alumnos en toda la comunidad, ya que en ningún caso los nuevos contratos serían vigentes antes de 2021". "La situación económica de las empresas también está aún más maltrecha, al no haber recibido las indemnizaciones por las suspensiones de los contratos escolares durante el curso 2019-2020; que ascienden entre todos los adjudicatarios a más de 10 millones de euros", añade.

Desde Fedintra se considera que es imprescindible que se establezca una baremación adecuada a esta situación sobrevenida, que permita la viabilidad mínima de las empresas. "Si en otras comunidades autónomas se está llevando a cabo, ¿por qué en Andalucía no es posible? Los presupuestos están aprobados y solo hay que mantenerlos. No es necesario realizar ningún aporte extraordinario, solo voluntad política y ganas de que el sector del transporte en Andalucía no desaparezca".