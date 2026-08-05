Enbarro 2026 premia a cerámicas de Turquía, Alemania, Valencia y La Rambla (Córdoba), entre 82 obras presentadas

La obra 'The Secrets of Cappadocia', de Tolga Gülnar, de Kocasinan (Turquía), ha logrado el Primer Premio de Enbarro 2026 en la categoría de Cerámica Tradicional. - ENBARRO

LA RAMBLA (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

Cerámicas de Turquía, Alemania, Valencia y La Rambla (Córdoba), han resultado ganadoras, en las diferentes categorías de los Concursos Internacionales de Alfarería y Cerámica de Enbarro 2026, que celebran este año el centenario del certamen, creado en 1926, y lo ha hecho alcanzado un récord de participación, con 82 obras presentadas entre sus tres categorías: Alfarería Tradicional en Bizcocho, Cerámica Tradicional y Diseño y Nuevas Formas en Cerámica.

Según ha informado la organización del concurso en una nota, por categorías, Diseño y Nuevas Formas en Cerámica ha registrado la mayor participación, con 46 obras presentadas y 20 seleccionadas; Cerámica Tradicional ha contado con 22 participantes, de los que once han sido seleccionados, y Alfarería Tradicional en Bizcocho ha contado con 14 obras presentadas y once seleccionadas.

Junto al importante peso de los creadores locales, la procedencia de algunos de los artistas premiados vuelve a mostrar la dimensión nacional e internacional alcanzada por los concursos. En Cerámica Tradicional, el Primer Premio viaja este año hasta Kocasinan (Turquía), de la mano de Tolga Gülnar, mientras que el Accésit ha sido concedido a Juan Manuel Romero Medina, procedente de San Roque (Cádiz).

El carácter internacional también está presente en Diseño y Nuevas Formas en Cerámica, cuyo Primer Premio ha sido obtenido por Aniana Heras Cosin, procedente de Berlín (Alemania), mientras que el Accésit ha recaído en Vicente Javier Ajenjo Vento, de Quart de Poblet (Valencia).

Esta diversidad de procedencias que convive con la importante presencia rambleña y que convierte los concursos de Enbarro en un punto de encuentro entre la tradición cerámica local y diferentes formas de entender la creación contemporánea.

10.800 EUROS EN PREMIOS

La relevancia de los Concursos Internacionales de Enbarro se refleja también en su dotación económica, que alcanza los 10.800 euros en premios. Cada una de las tres categorías cuenta con un Primer Premio dotado con 3.000 euros, lo que supone 9.000 euros destinados a reconocer las tres obras ganadoras.

A estos galardones se suman los accésits, dotados con 300 euros, además de los Premios Especiales Locales contemplados en las distintas modalidades, completando la menncionada dotación global de 10.800 euros.

En concreto, en el Concurso de Alfarería Tradicional en Bizcocho, el Primer Premio, dotado con 3.000 euros, ha sido concedido a Rafael Ruiz León por 'Jarrón Árabe'. El Accésit ha recaído en Alfonso Ramón Rot Estrada, por 'Raíz de Hierro', mientras que Mateo del Río Luna ha obtenido el Premio Especial Local con 'Velón Rambleño'. Los tres premiados son de La Rambla (Córdoba).

En Cerámica Tradicional, el Primer Premio ha sido para Tolga Gülnar, de Kocasinan (Turquía), por 'The Secrets of Cappadocia'. El Accésit ha recaído en Juan Manuel Romero Medina, de San Roque (Cádiz), por 'Ánfora Panatenaica', y María del Carmen Adamuz Sierra, de La Rambla, ha recibido el Premio Especial Local por 'Entrecosturas'.

Por último, en Diseño y Nuevas Formas en Cerámica, Aniana Heras Cosin, procedente de Berlín, ha obtenido el Primer Premio por la obra '-/0o/0O/-'. Vicente Javier Ajenjo Vento, de Quart de Poblet (Valencia), ha recibido el Accésit por 'Conduct@s III', mientras que el Premio Especial Local ha sido para Rafi Castro Gómez, de La Rambla, por 'Transformación'.