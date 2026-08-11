El enclave arqueológico de Ategua, en Córdoba, acoge mañana miércoles una observación privilegiada del eclipse solar

Asistentes a la actividad 'Las Lunas de Ategua', organizada por la Asociación Amigos de Ategua, en una imagen de archivo. - ASOCIACIÓN AMIGOS DE ATEGUA

CÓRDOBA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amigos de Ategua organiza una observación del eclipse solar previsto para este miércoles 12 de agosto desde el privilegiado lugar de dicho enclave arqueológico, cercano a Córdoba capital. El evento protagoniza una nueva edición de 'Las Lunas de Ategua', la cita anual con la cultura y la arqueología que en esta ocasión tiene la astronomía como eje principal.

Según han destacado en una nota desde la asociación, la cita se incluye en el calendario de actividades que Amigos de Ategua desarrolla este año gracias al convenio firmado con la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba.

El mismo incide en el objetivo de dar relevancia y poner en valor un yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés Cultural (BIC), que alberga restos constructivos que constatan la ocupación del lugar desde el Calcolítico hasta la Edad Media. La convocatoria cuenta, además, con la colaboración de la Junta de Andalucía, responsable del enclave arqueológico.

La observación del eclipse se desarrollará desde la cara Noroeste del enclave arqueológico de Ategua, situado a seis kilómetros de la barriada periférica cordobesa de Santa Cruz. El enclave de Ategua está situado en una loma a casi 300 metros sobre el nivel del mar, dominando el horizonte, permitiendo una visión privilegiada del Oeste, punto cardinal en el que al atardecer de mañana miércoles podrá observarse el primer eclipse total de sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo.

El evento está programado a partir de las 19,30 horas, dado que, "aunque Córdoba no está situada en la franja de totalidad, sí gozará de una visión casi completa del mismo, comenzando a verse a las 19,50 horas, teniendo su visión máxima a las 20,37 horas, y finalizando a las 21,30 horas, aproximadamente".

En Ategua el eclipse alcanzará una magnitud de 0,96, "lo que implica que casi la totalidad del disco solar quedará cubierto por la Luna". La observación estará dirigida de manera divulgativa por el director de la Escuela Municipal de Astronomía de Villanueva de Córdoba, Juan Gómez Coleto.

Las plazas previstas para esta observación, limitadas y gratuitas, previa inscripción en la web de Amigos de Ategua ('www.ategua.es') se han cubierto en su totalidad. La asociación ha puesto a disposición de los inscritos el traslado en un autocar desde Córdoba con 50 plazas y prevé otras 100 para aquellos particulares o grupos que se trasladen por sus medios, siendo el punto de encuentro el camino de acceso al enclave de Ategua. La Asociación Amigos de Ategua ha publicado en su web distintas recomendaciones de seguridad para esta observación, advirtiendo de los riesgos de realizarla sin los elementos adecuados.