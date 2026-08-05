Encuentran en buen estado a la mujer de 79 años con Alzhéimer desaparecida en Atarfe (Granada)

Hallan en buen estado a la mujer con Alzheimer desaparecida este miércoles por la mañana en Atarfe. - AYUNTAMIENTO DE ATARFE

ATARFE (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

Carmen Rodríguez, la vecina de la ciudad granadina de Atarfe de 79 años y con Alzhéimer que había sido dada por desaparecida este miércoles por la mañana, ya ha sido hallada en buen estado.

En una comunicación, el Ayuntamiento ha señalado que el hallazgo de esta mujer de la que no se conocía su paradero desde que desapareció en el entorno de su hogar este miércoles por la mañana ha supuesto un "alivio y felicidad" para la localidad del área metropolitana.

El Consistorio ha hecho público su agradecimiento a quienes han compartido el aviso de la desaparición y a quienes han aportado información y han estado pendientes del caso hasta su feliz resolución en la tarde de esta misma jornada.

Y, por último, ha detallado y valorado que Policía Local, Guardia Civil, Servicios de Emergencia y vecinos y vecinas de la localidad se han implicado en su búsqueda desde el primer momento de la alerta por la desaparición.