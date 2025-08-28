Encuentran el cadáver de una mujer sin indicios de criminalidad en una nave de Chinales

CÓRDOBA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha intervenido este jueves tras el hallazgo del cadáver de una mujer en una nave abandonada en el Polígono de Chinales de la capital cordobesa, donde también ha sido necesaria la presencia de los bomberos para recuperar el cuerpo, que no presenta indicios de criminalidad, pues se encontraba en una zona de difícil acceso.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press y ha adelantado 'Diario Córdoba', precisando que en torno a las 11,00 horas de este jueves se ha recibido un aviso en el que se informaba de la aparición de un cadáver en un recinto en desuso en la Calle Sor Ángela de la Cruz.

Las mismas fuentes policiales han detallado que el cuerpo encontrado no presenta indicios de criminalidad, por lo que será la autopsia la que determine las causas de la muerte.