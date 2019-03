Encuentran un cadáver a poca distancia del lugar donde desapareció hace un mes un hombre en Priego de Córdoba

Publicado 08/03/2019 21:03:56 CET

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Córdoba ha confirmado la localización del cuerpo sin vida de una persona a escasa distancia del lugar donde el pasado 10 de febrero desapareció, en el término municipal de Priego de Córdoba, Pedro Campaña Aguilera, de 62 años.

Fuentes de la Benemérita han confirmado a Europa Press que el hallazgo del cuerpo ha tenido lugar en torno a las 18,30 horas de este viernes en un paraje de la Sierra de Albayate, a unos ocho kilómetros del lugar donde Campaña fue visto la última vez con vida.

No obstante, al no contar el cadáver con ningún tipo de documentación, el mismo no ha podido ser fehacientemente identificado.

A finales de febrero la Guardia Civil anunciaba, en el marco del dispositivo de búsqueda, que con motivo de su servicio diario en la provincia realizaría gestiones por si esta persona hubiera sido vista en alguna localidad.

En el dispositivo se ha contado con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, así como efectivos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación y voluntarios, para un operativo que ha peinado varias zonas cerca de la Fuente del Soto y el Puente del Salado.

La Guardia Civil compartió en su cuenta de Twitter un cartel de la asociación QSD Global en el que se explicaba que este varón mide 1,60 centímetros, es moreno y vestía la última vez que fue visto un chándal de color azul.