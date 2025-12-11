Un encuentro resalta en Córdoba el papel de la mujer gitana en la preservación de la Navidad flamenca

Celebración de la jornada sobre el papel de la mujer gitana en la Navidad flamenca. - FEDERACIÓN KAMIRA

CÓRDOBA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira ha organizado una jornada en la Posada del Potro-Centro Flamenco Fosforito centrada en el papel de la mujer gitana en la Navidad flamenca, cita que ha profundizado en el papel femenino como transmisor de tradición, cultura y arte, su presencia en el cante y el baile, y su legado dentro de las fiestas familiares, en especial las navideñas.

Tal y como ha indicado la federación en una nota, la actividad, que se celebra en el marco de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España, se ha abierto con las intervenciones de la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Dolores Sánchez; el director de los museos municipales, Gonzalo J. Herreros, y la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira, Carmen Santiago.

En este contexto, Carmen Santiago se ha referido al papel de la mujer gitana como "transmisora incansable de las tradiciones y la cultura, como el flamenco. Ellas han sido un pilar fundamental para que la Navidad se viva con alegría en familia, preservando los rasgos particulares de la fiesta desde la esencia gitana."

Por su parte, la responsable de la Junta de Andalucía, Dolores Sánchez, ha puesto en valor a las mujeres gitanas "que de forma autodidacta enriquecen el flamenco con su duende, muchas veces alejadas de los escenarios pero siempre velando por la cultura gitana a través del cante y el baile en cada celebración".

La mesa redonda de estudio y debate ha versado sobre 'Raíces y cante: la mujer gitana en la navidad flamenca de Córdoba' con las intervenciones de Dolores Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Romi; Isabel Cortés, trabajadora social, y Josefa Heredia, 'la Pepi del Morito'.

Dolores Fernández ha destacado el papel que la mujer gitana juega no solo en lo musical, sino en todos los aspectos de las fiestas navideñas, destacando como "las mujeres gitanas son las que han transmitido las tradiciones navideñas de nuestro pueblo, entre otras la de los villancicos más entrañables para que no se pierdan".

Heredia ha resaltado que, musicalmente, "la mujer está adquiriendo un peso fundamental en el flamenco, aunque aún queda mucho por hacer para que sea respetada y considerada como los hombres". Por su parte, Cortés ha recordado su infancia "llena de villancicos flamencos y el papel de su madre en la permanencia de esa tradición en casa."

La jornada se ha cerrado con la actuación musical de la zambomba navideña 'El aire que trae la Navidad' a cargo de Ostalinda Suárez & Compañía. El espectáculo ha contado con Salomé Pavón, Dani Castro, Pajares, Fefo, Josué Porrina, Jose Ángel Castilla y Zahira Santos, bajo la dirección artística de Ostalinda Suárez Ostalinda Suárez, primera mujer gitana en licenciarse en flauta travesera de Europa, concertista y solista de la European Romani Symphonic Orchestra, con sede en Bulgaria.

Estas actividades forman parte del proyecto 'Córdoba Romí: Encuentro de arte y cultura gitana', subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.