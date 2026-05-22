Los Encuentros del Festival de Granada abordan el próximo lunes el estreno absoluto de una partitura recuperada de Falla

Lucas Macías, director de la Orquesta Ciudad de Granada, protagonizará el encuentro del lunes junto a Álvaro Flores Coleto, director de proyectos del Archivo Manuel de Falla, y Paolo Pinamonti, director del Festival de Granada. - FESTIVAL DE GRANADA

GRANADA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Granada y la asociación Amigos del Festival avanza en su ciclo de charlas bajo el título "Encuentros con Amigos del Festival", un espacio de divulgación abierto al público para descubrir la programación de la 75 edición del Festival, de la mano de expertos en música, cine y artes escénicas.

Este próximo lunes, 25 de mayo, va a tener lugar el segundo encuentro, que va a ser con el director principal de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG), Lucas Macías, acompañado de Álvaro Flores Coleto, director de proyectos del Archivo Manuel de Falla, y Paolo Pinamonti, director del Festival de Granada.

Los tres profundizarán sobre 'La vida breve: una larga historia en el 150 aniversario de Manuel de Falla', al hilo del programa que ofrecerá la OCG el viernes 10 de julio. En este concierto, el público del Palacio de Carlos V asistirá al estreno absoluto de la primera versión de 'La vida breve' (1904-1905), cuya partitura ha sido recuperada y editada para la ocasión por el Archivo Manuel de Falla.

La danza también tendrá su espacio en estos encuentros cuando el lunes, 8 de junio, el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro será el protagonista de esta charla. Con la participación de Rosa Suárez, gestora cultural e investigadora especializada en danza española y mediación educativa en artes, los asistentes al encuentro podrán compartir la particular "mirada de la Danza Española" del artista.

Y ya dentro de la programación del Festival, el sábado 11 julio el Teatro del Generalife será el escenario del espectáculo: 'Juerga, Triana y Sonatina', una reconstrucción de históricas producciones de Antonia Mercé 'La Argentina' presentadas en el Paris de los años veinte.

La cita para asistir a cualquiera de estos dos encuentros es a las 19,00 horas en el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, en la Plaza de San Agustín, 3. El acceso es gratuito hasta completar el aforo.