Imagen de archivo. - ENDESA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su distribuidora, e-distribución, está desarrollando en la provincia de Sevilla un plan de contingencia con motivo de las próximas elecciones generales, con especial atención a las infraestructuras eléctricas que dan servicio a los centros de datos e información electoral, la Subdelegación del Gobierno y las sedes temporales de las principales formaciones políticas con representación parlamentaria.

En el marco de estas actuaciones, la compañía ha llevado a cabo durante las semanas previas a los comicios labores preventivas de revisión e inspección de la red eléctrica vinculada al proceso electoral, con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

De cara a la jornada electoral y al posterior escrutinio, Endesa contará con un dispositivo especial en cada una de las provincias, preparados para actuar de forma inmediata y restablecer el suministro eléctrico en caso de que se produzca alguna incidencia puntual.

Por su parte, en Almería estará integrado por 32 técnicos especializados y ocho grupos electrógenos de distintas potencias, mientras que en Cádiz la cifra ascenderá a 34 y diez, respectivamente. En Córdoba contarán con 21 técnicos especializados y cinco grupos electrógenos de distintas potencias y en Granada con 38 técnicos especializados y ocho grupos electrógenos.

En Huelva, las cifras serán de 27 técnicos especializados y dotado de grupos electrógenos, mientras que en Jaén serán 27 técnicos especializados y dotado de grupos electrógenos. En Málaga, por su parte, contarán con 32 técnicos especializados y siete grupos electrógenos mientras que finalmente, Sevilla estará integrado por 46 técnicos especializados y doce grupos electrógenos de distintas potencias.

Este dispositivo trabajará de manera coordinada con el Centro de Operación de la Red de Distribución de Endesa en Andalucía y Extremadura (CORE), desde donde se monitoriza la red eléctrica las 24 horas del día, los 365 días del año, y que durante este día contará con cerca de 50 profesionales para la supervisión y el seguimiento de la red.

Además, Endesa no llevará a cabo durante el día de las elecciones ningún corte programado destinado al mantenimiento o mejora de la red eléctrica que suponga la interrupción del suministro.

Endesa mantiene un contacto fluido con las autoridades competentes, con las que ha compartido este plan específico y con las que coordinará toda la actividad necesaria para la salvaguarda del abastecimiento de energía durante la jornada electoral.