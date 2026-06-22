Endesa invierte más de 400.000 euros para reforzar el suministro eléctrico en Los Montes Orientales (Granada)

Actuaciones de Endesa. - ENDESA

GRANADA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, está llevando a cabo una inversión de más de 400.000 euros para reforzar el suministro eléctrico en la comarca de Los Montes Orientales, una actuación que mejorará la calidad del servicio en municipios como Gorafe, Villanueva de las Torres, Dehesas de Guadix, Alicún de Ortega, Alamedilla, Guadahortuna, Torre-Cardela y Montejícar.

Entre las actuaciones, la compañía ha destacado en una nota el tendido de una nueva línea aérea de media tensión de doble circuito, destinada a reforzar la red de distribución en la zona y mejorar la seguridad y la calidad del suministro. Los trabajos incluyen la instalación de 62 apoyos de media tensión y el despliegue de 8,6 kilómetros de cableado eléctrico.

Estos trabajos se completarán con una nueva línea subterránea de media tensión, también de doble circuito, de 755 metros de longitud. En conjunto, estas nuevas infraestructuras permitirán "desdoblar la línea existente mediante la incorporación de dos nuevos circuitos", una solución que favorecerá un reparto "más eficiente de la carga eléctrica y se traducirá en una mayor estabilidad y fiabilidad del suministro".

Además, Endesa tiene previsto destinar 360.000 euros adicionales a actuaciones de mejora de la red de distribución en la zona, de los que 280.000 euros se invertirán en infraestructuras de baja tensión y otros 80.000 euros en proyectos de digitalización, destinados a "facilitar la supervisión y operación remota de la red, agilizando la respuesta ante posibles incidencias".

Estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Granada, aprobado por la Junta de Andalucía, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas granadinas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.