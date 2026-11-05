Endesa promueve en Córdoba nuevas infraestructuras eléctricas para reforzar la red de Palma del Río y Hornachuelos

Un momento del encuentro de trabajo sobre nuevas infraestructuras eléctricas para reforzar la red de Palma del Río y Hornachuelos. - ENDESA

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, promueve nuevas actuaciones destinadas a "reforzar las infraestructuras eléctricas que prestan servicio en la provincia de Córdoba a Palma del Río, Hornachuelos y al conjunto del Valle Medio del Guadalquivir", mediante intervenciones que "permitirán incrementar la capacidad de la red y disponer de unas instalaciones más robustas".

Según ha informado la compañía eléctrica en una nota, representantes de e-distribución han presentado estos proyectos a la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, y al alcalde de Hornachuelos, Julián López, en un encuentro de trabajo en el que también han participado técnicos municipales y representantes del Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Diputación de Córdoba.

Uno de los principales proyectos contempla "un importante refuerzo de la subestación Palma del Río, situada en el término municipal de Hornachuelos, que actualmente cuenta con dos transformadores de 30 MVA, para transformar la energía de 66 a 15 kV".

La incorporación de un nuevo nivel de tensión de 132 kV y de un transformador de 80 MVA "permitirá aumentar significativamente la capacidad de la instalación para gestionar y distribuir energía eléctrica, mejorando la seguridad y calidad del suministro".

Además, la actuación contempla "la modernización de parte de los equipos y diversas intervenciones en las líneas eléctricas asociadas a la subestación, entre ellas la adaptación de la conexión eléctrica prevista con la futura subestación Mataché". Estas mejoras "permitirán incrementar la capacidad de la red y la fiabilidad del suministro en la zona".

La nueva subestación Mataché, diseñada para transformar la energía de 66 kV a 15 kV y equipada inicialmente con un transformador de 20 MVA, está "llamada a desempeñar un papel clave en el desarrollo eléctrico del entorno de Palma del Río. La infraestructura contribuirá a mejorar la calidad del suministro y descargar parte de la demanda que actualmente asume la subestación Palma del Río".

Durante el encuentro se han analizado los pasos necesarios para avanzar en la ejecución de los proyectos y en la tramitación de las autorizaciones requeridas, "en un marco de colaboración institucional que resultará clave para el desarrollo de unas infraestructuras relevantes para el conjunto del Valle Medio del Guadalquivir".

Estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Córdoba, aprobado por la Junta de Andalucía, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas, "para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución".