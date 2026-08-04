Endesa supera las 298.000 familias beneficiarias del bono social en Andalucía y facilita nuevos canales digitales

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SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de familias beneficiarias del bono social de Endesa en la comunidad andaluza supera los 298.000 hogares a cierre del mes de julio. En concreto, 298.939 familias disponen actualmente de esta ayuda, una cifra que consolida la tendencia de crecimiento sostenido registrada en los últimos años. Paralelamente, la compañía eléctrica ha reforzado los canales de atención y tramitación del bono social con nuevas herramientas digitales con el objetivo de adaptarse a los nuevos hábitos de los clientes y facilitar su acceso.

Según ha señalado la compañía eléctrica en una nota de prensa, para dar respuesta a esta tendencia, la compañía ha habilitado un canal de WhatsApp para tramitar el bono social, ha incorporado un nuevo teléfono específico y ha reforzado sus espacios digitales con nuevos contenidos y recursos para agilizar las gestiones y mejorar la experiencia de los usuarios. El objetivo es facilitar tanto la información como la tramitación de esta ayuda y seguir acercándola a todas aquellas personas que cumplen los requisitos para acceder a ella.

Por ello, Endesa ha animado a las personas que todavía no se benefician del bono social a informarse y comprobar si reúnen las condiciones para solicitar esta ayuda, que reduce entre un 42,5% y un 57,5% el importe de la factura eléctrica acogida al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Así, la evolución de los últimos años confirma la consolidación del bono social como una herramienta esencial para proteger a los hogares en situación de vulnerabilidad energética. En la comunidad andaluza, el número de familias beneficiarias ha pasado de 221.000 en 2022 a las 298.000 actuales, lo que supone un incremento de 77.000 hogares y un crecimiento cercano al 38%.

De esta manera, el bono social es un descuento aplicado sobre la factura eléctrica de los consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Además, cuenta con la protección Internal adicional prevista en el escudo social aprobado por el Gobierno, que incluye, entre otras medidas, la prohibición de interrumpir el servicio a las personas beneficiarias del bono social.

Del total de 298.939 hogares beneficiarios del bono social en Andalucía, 127.767 corresponden a consumidores vulnerables, que disfrutan de un descuento del 42,5% en la factura eléctrica, mientras que 171.172 son consumidores vulnerables severos y reciben una bonificación del 57,5%, dentro de los límites de consumo anual establecidos por la normativa.

En otras palabras, el 42,7% de los beneficiarios está catalogado como consumidor vulnerable, mientras que el 57,3% restante tiene la consideración de consumidor vulnerable severo, de acuerdo con la clasificación establecida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En cuanto al perfil de los beneficiarios, el 68,4% accede al bono social por criterios de renta, el 22,7% corresponde a familias numerosas, el 4,2% son pensionistas con pensiones contributivas mínimas y el 4,7% son perceptores del Ingreso Mínimo Vital. El bono social es una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la energía de los hogares más vulnerables.

En este contexto, Endesa, a través de su Comercializadora de Referencia, Energía XXI, trabaja para facilitar tanto la tramitación como el acceso a esta ayuda. Los canales digitales se han consolidado como la principal vía de relación con los clientes y también como la forma más rápida y sencilla de solicitar el bono social.

Con el objetivo de adaptarse a estos nuevos hábitos, Energía XXI ha reforzado sus canales de atención y pone a disposición de los usuarios diferentes vías para presentar la solicitud, como la App Energía XXI Bono Social, la Página web, un teléfono gratuito específico, el Canal de WhatsApp, un Correo electrónico, el Correo postal y puntos de atención presencial de Endesa.

Además, la compañía pone a disposición de los usuarios una calculadora virtual que permite comprobar, de forma orientativa, si se cumplen los requisitos para acceder al bono social. Paralelamente, Endesa desarrolla acciones de asesoramiento dirigidas a administraciones, entidades e instituciones mediante talleres y sesiones informativas, con el objetivo de acercar esta ayuda al mayor número de personas posible y fomentar su conocimiento y solicitud.

Para obtener más información, los clientes pueden consultar la página web de Energía XXI o la aplicación Energía XXI Bono Social, donde se especifican los requisitos concretos para solicitar esta ayuda y la documentación necesaria para realizar la tramitación.

Así, cuando la compañía recibe la documentación, un equipo especializado se encarga de atender las solicitudes y validar si se han recibido todos los documentos necesarios. Si falta algún documento, se informa al cliente y, posteriormente, cuando la solicitud está completa, se envía al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el cual comprueba el cumplimiento de los requisitos socioeconómicos. Finalmente, la Comercializadora de Referencia, Energía XXI, es la encargada de comunicar al cliente la resolución del Ministerio.