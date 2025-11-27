Las enfermeras reivindican en Úbeda (Jaén) su capacidad de "liderar el cambio" en "el modelo de salud de mañana"

Apertura de la la XII Jornada Provincial #enferjaén 'Cuidando hoy transformamos el Mañana' - COEJ

ÚBEDA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El Colegio Oficial de Enfermería de Jaén (COEJ) ha celebrado en Úbeda (Jaén) la XII Jornada Provincial #enferjaén 'Cuidando hoy transformamos el mañana', donde 200 profesionales han reivindicado su capacidad de "liderar el cambio" en "el modelo de salud de mañana".

"La profesión enfermera atraviesa un momento decisivo, las decisiones que adoptemos hoy marcarán el modelo de salud de mañana. Y ahí, las enfermeras tenemos la responsabilidad y también la oportunidad de liderar el cambio", ha manifestado el presidente de la institución colegial, Antonio Álamo.

Durante este encuentro, en el que los ponentes han ido exponiendo sus trabajos, investigaciones y los logros conseguidos y aplicados en diferentes centros sanitarios provinciales, se ha puesto de manifiesto que, en un contexto sanitario cambiante y exigente, la disciplina enfermera "no debe conformarse con ser parte de la respuesta, sino que debe liderarla".

En este sentido se ha puesto el acento en tres ejes como son la investigación, para "generar conocimiento propio y trasladarlo al terreno de los cuidados reales, con impacto medible en la vida de las personas"; la innovación, porque "cada avance tecnológico, cada nueva herramienta y cada modelo organizativo son una oportunidad para reinventar la forma de cuidar y anticiparnos a las necesidades de la ciudadanía" y los cuidados, porque "son nuestra identidad y nuestra mayor fortaleza: el punto de unión entre ciencia, técnica, tecnología y humanidad".

Álamo ha puesto el acento en que "no se trata de conceptos aislados, sino de una misma visión, la de una disciplina enfermera que investiga para innovar, que innova para cuidar mejor y que cuida con la mirada puesta en el futuro".

De hecho, esta jornada ofrece algo más que un programa científico, se trata de un espacio de reflexión crítica, de encuentro entre generaciones, de intercambio entre la práctica y la teoría, entre la experiencia acumulada y las ideas emergentes. "Un foro donde la voz enfermera se proyecte con rigor y con ambición de transformación", ha señalado Álamo.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez, ha destacado que #EnferJaén es un encuentro que, con más de una década de trayectoria a sus espaldas, "ya forma parte de la identidad profesional de esta provincia y de la enfermería española, una cita que hace tiempo traspasó las fronteras de Jaén y Andalucía".

Respecto a la labor de las enfermeras y enfermeros ha señalado que se investiga para "aportar rigor y solidez a nuestra práctica; innovamos para anticiparnos a las necesidades y mejorar los resultados en salud"; y "cuidamos, porque ese es el corazón de nuestra identidad profesional en un mundo cada vez más digital, cambiante, más rápido y más complejo".