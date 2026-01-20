Un enfermero legionario de Ceuta de 32 años, entre los desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde continúan los trabajos de recuperación de los mismos. A 20 de enero de 2026, en Adamuz (Córdoba, Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press

Un enfermero militar ceutí se encuentra entre las personas desaparecidas tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). El varón, de 32 años de edad, es capitán del Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, según fuentes cercanas al joven.

El legionario acababa de regresar de una misión internacional que las Fuerzas Armadas españolas tenían desplegadas en Irak.

Otra enfermera militar viajaba junto al ceutí, una joven rondeña (Málaga) destinada en la base de La Legión de Viator y que permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, afirmó este lunes no descartar la presencia de un ceutí entre los afectados por el accidente. "No sería de extrañar. Alguna información me ha llegado, pero quiero ser prudente y no quiero hacer público nada al respecto, porque nada tengo confirmado", dijo tras un minuto de silencio guardado en homenaje a las víctimas.

Vivas recordó que el trayecto de uno de los trenes accidentados, el del Iryo que rodaba de Málaga a Madrid, "se suele utilizar mucho por parte de los ceutíes", y ha insistido en la "prudencia" ya que por el momento no hay nada confirmado.

Minutos más tarde, en otro homenaje celebrado en la Delegación del Gobierno, su secretario general, Ismael Kasrou, también consideró la posibilidad de que haya vecinos de Ceuta entre los implicados: "No queremos aventurarnos en este tipo de cuestiones hasta disponer de datos certeros y confirmados por las autoridades competentes".