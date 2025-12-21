Se enfrenta a cinco años de prisión en Granada por una estafa en la venta de dos móviles por Internet

Archivo - Fiscalía Provincial de Granada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial ha pedido cinco años de cárcel y 5.400 euros de multa para un hombre de 38 años acusado por la presunta comisión de un delito de estafa en la compra de dos teléfonos móviles a través de una aplicación web de compraventa de productos de segunda mano sin abonar el precio por el que los habría adquirido a un usuario al que también habría estafado 420 euros.

El caso está pendiente de ser enjuiciado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada. Según hace constar el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, consultado por Europa Press, el acusado, a 12 de mayo de 2020, "con ánimo de enriquecerse ilícitamente", habría usado la citada aplicación para la compra a un mismo usuario de sendos teléfonos inteligentes por 750 y 550 euros "sin tener en ningún momento intención de pagarlos".

Antes al contrario, el procesado, con numerosos antecedentes por estafa, no habría abonado "el mencionado precio en la cuenta indicada" por el vendedor "haciendo suyos los dos teléfonos móviles" enviados a través de empresa de mensajería.

Ambos móviles fueron valorados pericialmente en la cantidad de 1.200 euros. Igualmente "con idéntico ánimo" y en la misma fecha el procesado habría concertado con el mismo afectado una operación para que este último le transfiriera 420 euros por otro supuesto teléfono inteligente.