Se enfrenta a nueve años de cárcel por disparar a un hombre en Íllora (Granada) y agredirle con ayuda de su hijo

Archivo - Imagen de archivo de una detención en Íllora (Granada) - POLICÍA LOCAL DE ÍLLORA - Archivo

GRANADA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de nueve años de cárcel para un acusado de pegar dos tiros a un hombre en Íllora (Granada) al que posteriormente propinó presuntamente varias patadas y puñetazos con ayuda de su hijo, que también se sentará en el banquillo por este asunto.

La víctima logró salvar la vida de modo que la causa, que será juzgada en la Audiencia de Granada en fecha por determinar, se sigue por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, otro de tenencia ilícita de armas y por un tercer delito de maltrato que es el que comparten padre e hijo a cuenta de la paliza propinada al otro hombre.

Los hechos se remontan a la tarde del 2 de mayo de 2022. El presunto agresor --que está en libertad provisional-- vio al otro hombre sentado en el escalón de un portal, se dirigió a él y ambos comenzaron a discutir por causas que no han trascendido.

El acusado se marchó del lugar y volvió armado con una pistola con la que presuntamente apuntó a la víctima, que forcejó con él para intentar sin éxito arrebatársela.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado efectuó entonces varios disparos contra él; dos balas le impactaron en el tórax y la otra le rozó la cabeza.

Al oír las voces se personó en el lugar el hijo del supuesto agresor y ambos presuntamente se ensañaron con la víctima propinándole patadas y puñetazos. Este segundo implicado se enfrenta a una petición fiscal de multa de 450 euros por un presunto delito de maltrato.

La víctima entró grave en la UCI con ventilación mecánica y tuvo que ser operado. El presunto agresor no tenía licencia para el arma que llevaba, que no ha sido encontrada aunque según las periciales practicadas se trataría de una pistola semiautomática.

La Fiscalía pide que sea condenado a siete años y medio de prisión y cinco de libertad vigilada por el delito de tentativa de homicidio, así como a la prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante nueve años.

Por el delito de tenencia ilícita de armas, el fiscal reclama una pena de un año y seis meses de prisión más, y el pago de la misma multa que al hijo por la paliza que dieron a la víctima.