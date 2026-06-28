Se enfrenta a ocho años de cárcel por apuñalar a un hombre a las puertas de un pub en Granada

Archivo - Imagen de un Policía Local de Granada. Archivo. - POLICÍA LOCAL - Archivo

GRANADA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado una pena de ocho años de cárcel para un hombre acusado de apuñalar a otro a las puertas de un pub situado en la calle Obispo Hurtado de Granada en octubre de 2024, tras lo que escondió la navaja bajo un turismo en las inmediaciones.

El acusado, de 22 años en la actualidad y natural de Liberia, fue detenido ese mismo día y se encuentra privado de libertad desde entonces a la espera del juicio, que se celebrará en la Audiencia de Granada previsiblemente este mes de julio.

La agresión se produjo sobre las cuatro y media de la madrugada del 27 de octubre de hace dos años. El procesado se encontraba en los exteriores del pub y discutió con la víctima por desavenencias previas.

En el transcurso de la discusión, presuntamente le pegó un empujón y con una navaja le asestó una puñalada en el pecho y otra en el estómago, según señala la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

El Ministerio Fiscal cree que su intención era acabar con la vida del otro hombre, que tiene 30 años en la actualidad. Aunque no lo consiguió, las lesiones que le produjo pusieron "en grave riesgo su vida".

Por ello, le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa y pide que sea condenado a ocho años de prisión y a la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima durante diez años.

En el ámbito de la responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el acusado, que se encuentra en situación regular en España, indemnice al afectado en un total de 3.246 euros por los perjuicios y las secuelas causadas.