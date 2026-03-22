Se enfrenta a tres años de prisión en Granada por sacar más de 3.000 euros de la cuenta de su novio

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GRANADA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada solicita tres años de prisión para una mujer acusada de sacar más de 3.000 euros con la tarjeta bancaria de su pareja sin su consentimiento.

La mujer presuntamente aprovechó la relación sentimental que mantenían, y en la que incluso llegaron a vivir juntos, para hacer más de una decena de extracciones bancarias.

La primera de ellas, de hecho, se habría producido tan solo unas semanas después de que empezaran a salir, en agosto de 2023, según se desprende del escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

La mujer está acusada de hacerse con un total de 3.705 euros de su novio a través de su Visa, sin que conste en la causa cómo llegó la tarjeta a su poder.

La acusada se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Granada el próximo abril por un presunto delito de estafa informática. Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide que sea condenada a una multa de 3.000 euros y a indemnizar a su expareja en los 3.705 euros que presuntamente le arrebató.