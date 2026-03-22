Tueste claro, medio u oscuro: cómo elegir el café perfecto para tu gusto y cuál tiene más cafeína - NATHAN DUMLAO - UNSPLASH

MADRID 22 Mar (EUROPA PRESS)

El café es un fiel acompañante para muchas personas. Sea porque son amantes de su sabor o porque se necesita un pequeño empujón de energía por la mañana, esta bebida forma parte de la rutina diaria de los españoles.

Especialmente para aquellos que disfrutan de él, pero que no están familiarizados con el mundo del café, las variedades disponibles en los supermercados o tiendas especializadas pueden ser un obstáculo, independientemente del formato que se escoja. Por ello, si se escoge el tueste que más se adecua al gusto personal, ayudará a hacer un café delicioso en casa.

QUÉ ES EL TUESTE CLARO

Este tipo de tostado es aquel cuyos granos de café han sido tostados durante la menor cantidad de tiempo posible. Tiene un color marrón claro y no suele tener aceites visibles porque no han sido expuestos a temperaturas suficientemente altas.

Su sabor se caracteriza por la acidez y las notas frutales y florales; tiene un cuerpo más ligero que los demás, ya que es el tueste que más conserva las características originales del grano. Además, los expertos de la empresa especializada en el procesamiento de café, TecAire, señalan en su blog que los tuestes claros son especialmente aptos para café de goteo y tienen una mayor retención de cafeína en comparación con los más oscuros, pudiendo tener hasta un 5% más.

EL TUESTE MEDIO: EL MÁS POPULAR

Este tipo de tratamiento hace que los granos tengan un color más oscuro que el claro y tengan un sabor más equilibrado. Es menos ácido que el tipo de tostado anterior, con un poco más de dulzor y sus notas son más bien de frutos secos, caramelos o de chocolate suave.

Suele ser el tueste más popular por este perfil gustativo y su equilibrio entre sabores. Por ello, los especialistas en café citados señalan que es un grano ideal para espresso y café filtrado, aunque también recomiendan utilizarlo para la moka y la prensa francesa.

QUÉ DIFERENCIA EL TUESTE OSCURO

Este tipo de tueste genera granos muy oscuros con superficies aceitosas, ya que han estado expuestos al calor durante suficiente tiempo para que se liberen. Tienen un sabor con mucho cuerpo, menos acidez que los otros tipos de tostado y un sabor intenso con notas a chocolate, caramelo tostado e incluso ahumadas.

Este grano tiene un amargor pronunciado, a pesar de la acidez baja. Aun así, es especialmente apto para espresso, cafés con leche o capuchinos, de acuerdo con las indicaciones del equipo de TecAire.

QUÉ ES TORREFACTO Y QUÉ LO DIFERENCIA DEL TUESTE NATURAL

El tueste natural es aquel en el que se tuestan granos de café verdes sin añadir ningún ingrediente más. En cambio, al tueste torrefacto se le añade azúcar durante su procesamiento, lo que genera una capa brillante y oscura alrededor del grano.

La Asociación Española de Café explica en un artículo divulgativo que se suele añadir 15 kilos de azúcar por cada 100 kilos de café verde. Señalan que esto genera un sabor muy fuerte que es especialmente popular en España y Portugal.

En el caso de los cafés de mezcla, en los que se combinan granos de tueste natural con torrefacto, esto puede tener diferentes proporciones. Aunque algunos tienen una mezcla de partes iguales de los diferentes tuestes, otros, como el de 70/30, tienen más granos de tueste natural.