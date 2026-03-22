La Junta inaugura el nuevo helipuerto del Hospital La Merced de Osuna (Sevilla)

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, junto a la delegada territorial, Silvia Pozo, y la directora del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, Belén Lozano; entre otros, en la inauguración del nuevo helipuerto en La Merced. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La infraestructura, con una inversión de 173.000 euros, se usará para el traslado de pacientes críticos

OSUNA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha inaugurado el nuevo helipuerto del Hospital Universitario de la Merced, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria de Osuna. La nueva infraestructura, con una inversión de más de 173.000 euros con fondos europeos, ha sido renovada completamente para un mejor funcionamiento en el servicio de traslado de pacientes críticos.

Antonio Sanz ha enmarcado esta actuación dentro de la estrategia de transformación de los espacios asistenciales que el Gobierno de Juanma Moreno está llevando a cabo en el hospital para reforzar la atención sanitaria en la provincia de Sevilla, destaca la Consejería en un comunicado.

"Seguimos cumpliendo y avanzando en nuestro compromiso de mejorar día a día el sistema público andaluz, con una infraestructura fundamental para el traslado de pacientes", ha asegurado Sanz, quien ha recordado, además, las mejoras acometidas por el Gobierno andaluz en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna, "con 15,6 millones de euros que han permitido la reforma de diferentes áreas de consultas, el área de urgencias y la UCI del hospital de La Merced".

Asimismo, esos fondos han permitido crear un hospital de día, un laboratorio de Anatomía Patológica y la ampliación del helipuerto, ha añadido. "En Urgencias, se renovó 819 metros cuadrados donde se instalaron dos boxes individuales para tratamiento y aislamiento; se modernizaron las salas de espera, de curas, de medicación y de triaje; así como la sala de espera pediátrica, entre otras".

El consejero ha señalado al respecto que, fruta de esas inversiones, se reorganizaron varias dependencias y accesos, y se modernizó el mobiliario e instalaciones eléctricas y de climatización.

En este sentido, la nueva zona de aterrizaje cuenta con la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) desde pasado 9 de marzo. Hasta la fecha, los traslados de los pacientes críticos se han realizado con una autorización provisional de dicha agencia, en unos terrenos anexos al hospital con el objetivo de no interrumpir el servicio.

El nuevo helipuerto del Hospital de La Merced ha aumentado su losa de aterrizaje de 13 a 22 metros para adaptarse a la nueva normativa y han tenido un periodo aproximado de seis meses de ejecución de obra. Desde 2024, hasta la fecha se han efectuado 75 traslados de pacientes críticos.

El acto ha contado con la presencia de la delegada territorial Sanidad en Sevilla, Silvia Pozo; la directora del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, Belén Lozano; y la directora médica del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, Ana García, entre otros.