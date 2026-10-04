Enjucian por estafa en Granada a madre e hija por robar de la tarjeta de un anciano al que una cuidaba

Archivo - Sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto juzgar el próximo día 6 de octubre a dos mujeres, madre e hija, acusadas de un presunto delito de estafa, toda vez que se habrían quedado ilícitamente con dinero proveniente de la tarjeta bancaria de un anciano al que una de ellas cuidaba.

El escrito de acusación de Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press pide para cada una de ellas cuatro años de prisión y un total de 6.000 euros de multa como coautoras de un delito de estafa continuado.

En el documento se recoge que los hechos tuvieron lugar cuando una de las acusadas, que desde 2024 era cuidadora de un anciano de más de 80 años con problemas de movilidad y deterioro cognitivo, "prevaliéndose de su relación personal con el perjudicado y de la vulnerabilidad del mismo", se aprovechó de que el hombre le facilitó el PIN de la tarjeta de crédito a la acusada y la propia tarjeta para que pagase unas compras.

Posteriormente, "con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito", según considera el fiscal, la acusada realizó dos reintegros de 100 euros cada uno para incorporarlos a su patrimonio.

Además, según recoge el escrito, esta mujer entregó la tarjeta y facilitó el PIN a su hija --la otra encausada-- "para que de común acuerdo y con idéntico ánimo de lucrase ilícitamente y defraudar", realizara otro reintegro de 600 euros.

Además, el fiscal considera que "con ánimo de engañar", la primera encausada pidió al hijo del anciano, bajo una excusa falsa, que le facilitara por WhatsApp la documentación del hombre mayor, gracias a la cual ella realizó un duplicado de la tarjeta bancaria, realizando el banco un cargo por expedir la nueva tarjeta de seis euros. La tarjeta no fue hallada.

Finalmente una hija de la víctima, alertada por las notificaciones que le llegaron sobre estos reintegros a través de la banca 'online', formuló una denuncia por los hechos en representación de su padre.