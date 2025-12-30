Enmienda a la totalidad de Por Andalucía a la Ley de Turismo Sostenible por ser "principios retóricos sin obligaciones"

Archivo - La diputada de Por Andalucía, Esperanza Gomez, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha anunciado este martes la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Turismo Sostenible, cuya tramitación será por la vía de urgencia como solicitó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Esta iniciativa, que plantea el rechazo del texto y su devolución al Consejo de Gobierno, la justifica Por Andalucía en el incumplimiento de la función de regular la actividad turística en Andalucía en el sentido de "potenciar lo positivo y reducir el impacto negativo".

La diputada andaluza y coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, ha argumentado en una nota que esta propuesta normativa de la Junta de Andalucía "no es más que un conjunto de principios retóricos, sin obligaciones exigibles que incorporen límites reales al crecimiento turístico, proteja el medioambiente y la habitabilidad urbana, y sitúe en el centro a la población residente y no a los turistas que llegan en masa".

"Pocas actividades han hecho tanto daño a nuestra comunidad en estos últimos años como el turismo", ha seguido argumentando la diputada Esperanza Gómez, quien recrimina al Gobierno andaluz que defienda el texto como "una norma para modernizar el sector turístico e incorporar los principios de sostenibilidad ambiental, social y económica, cuando en ocasiones sólo parece un anuncio publicitario".

La crítica principal que dirige Por Andalucía hacia el proyecto de ley es que incurra en la ausencia de "una regulación seria y detallada sobre la proliferación de viviendas de uso turístico", una tendencia del mercado sobre la que apunta que "en Andalucía ha llevado al límite a grandes ciudades como Málaga o Sevilla, especialmente".

En este sentido ha esgrimido que "el desarrollo sin control de la actividad turística ha provocado el desplazamiento e incluso la expulsión de la población residente ante el encarecimiento de los precios de la vivienda y también por la desaparición de servicios básicos necesarios en pro de servicios para turistas".

"Nuestras ciudades están perdiendo su identidad, nuestros barrios se están convirtiendo en zonas hostiles para vivir. Hay lugares que están más cerca de ser parques de atracciones que destinos turísticos con identidad y tradición, que es lo que en definitiva viene buscando a Andalucía el turista, tanto nacional como extranjero", ha afirmado Esperanza Gómez.

Otro de los reproches de Por Andalucía hacia el proyecto de ley se sustenta en la regulación que hace de la inclusión de la sostenibilidad por cuanto la sitúa como "un principio inspirador, que además deja su efectividad supeditada a decisiones futuras, sin garantías de cumplimiento".

"Exigimos a la Junta que presente otra propuesta", ha remachado la diputada de Por Andalucía la argumentación para defender la presentación de una enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley.