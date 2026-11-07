Enrique Santiago defiende que "solo el Frente Amplio" garantizará vivienda digna y servicios públicos de calidad

Archivo - El candidato del Frente Amplio por Sevilla, Enrique Santiago. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Frente Amplio por Sevilla, Enrique Santiago, ha defendido que "solo el Frente Amplio" tiene propuestas "claras" para garantizar el derecho a la vivienda digna y para asegurar unos servicios públicos que permitan que "nadie tenga que pasar necesidades", contraponiéndolo a las "inconcreciones de otras fuerzas que dicen ser de izquierdas".

En este sentido, ha explicado dos medidas que el Frente Amplio está situando como prioridad en esta fase de precampaña. La primera, expropiar a quienes posean más de 1.000 viviendas para que estas pasen al alquiler social y asequible. Por otro, lado aumentar los impuestos a grandes empresas, fondos y fortunas, "a los ricos", mediante la tasa Tax the rich presentada por la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, que visitará la provincia el próximo 14 de noviembre, tal y como ha asegurado la formación en una nota de prensa.

Acompañado por la candidata número dos por Sevilla, Engracia Rivera, y por la coordinadora provincial de Izquierda Unida en Sevilla, Ana Aranda, Santiago ha participado en el Encuentro municipalista provincial celebrado para preparar la importante cita electoral del próximo mayo, y que, dadas las circunstancias, también ha servido para situar el papel de los representantes de IU en los ayuntamientos sevillanos ante el reto de la huelga general del 11N y el reto de revalidar los resultados del 23J de 2023.

Igualmente, el también secretario general del PCE, ha llamado a la participación masiva en la Huelga General del 11 de noviembre, señalando que se dirige "contra los especuladores de la vivienda, de los servicios públicos y de los bienes básicos", además de a favor de subir los salarios ante la carestía.

En otro plano, Enrique Santiago ha señalado las amenazas al sistema público de pensiones y al derecho a la baja por enfermedad que están realizando PP y VOX como argumentos igualmente centrales para secundar la huelga general y participar en las movilizaciones del 11N y para sumarse a la campaña del Frente Amplio.