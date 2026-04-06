Enrique Santiago (IU) critica que Cospedal y Rajoy no "vayan a sentarse en el banquillo" de la 'Kitchen'

Archivo - El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, en la sede provincial de IU en Córdoba en una imagen de archivo. - IU - Archivo

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ante el inicio del juicio sobre la presunta operación de espionaje conocida como 'Kitchen', se ha mostrado "muy crítico" con la instrucción, pues, a su juicio, "ha evitado que los jefes previsibles de esa trama", que eran la entonces "secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el presidente del PP, Mariano Rajoy, vayan a sentarse en el banquillo", motivo por el que se mantendrán "muy pendientes para que se continúen examinando las responsabilidades y se acabe la corrupción".

En este contexto y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, Santiago ha afirmado que es "una buena noticia" que se acabe con "la impunidad" en la causa que juzga a las presuntas maniobras de la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Sin embargo, ha lamentado que "la mala noticia, lo sorprendente, es que haya tardado aproximadamente 15 años en juzgarse estos delitos de corrupción, de malversación, de haber puesto el aparato del Estado al servicio del PP para perseguir a sus enemigos políticos".

Por otro lado, Enrique Santiago ha afeado el hecho de que el PP y Vox "siguen callados" ante "las agresiones que está sufriendo todo Occidente ahora mismo, todo el mundo", unas "agresiones económicas debido al encarecimiento de los precios de la energía a consecuencia de esa guerra ilegal, esa guerra de agresión que ha desatado Netanyahu y que está secundando Trump al dictado" del israelí.

"La irresponsabilidad de este Gobierno de los Estados Unidos, del señor Trump", es para "los ciudadanos españoles claramente el mayor factor de peligro ahora mismo en la escena internacional", motivo por el que ha requerido al Partido Popular y a Vox que "condenen" las "permanentes agresiones de los Estados Unidos" a España, así como sus "reiterados insultos".

En concreto, Santiago ha hecho mención a "las agresiones al campo andaluz, la guerra arancelaria que tiene desatada contra el campo andaluz y contra la industria andaluza y el recorte de los fondos de la política agraria comunitaria", que viene "impulsado por el PP en Europa para desviar ese dinero a las empresas de armamentos del señor Trump, de los Estados Unidos".

"Si son tan patriotas, el PP y Vox no pueden permitirse seguir callados cuando Estados Unidos sigue amenazando" a España "por no haber querido participar en una guerra injusta, por haber impedido que las bases estadounidenses se usaran en esta guerra de agresión y sobre todo por no aceptar la imposición del emperador para que el 5% o el 3,5% del PIB se retraiga de los servicios públicos y acabe nutriendo las cuentas de resultado de esas empresas de armamento de los Estados Unidos", ha apostillado Santiago.