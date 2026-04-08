El Hospital Macarena de Sevilla coordina un simposio internacional sobre cáncer de mama triple negativo

Técnicos del Hospital Macarena usan un mamógrafo como imagen de recurso. - HUVM

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla coordinarán el próximo simposio internacional, que se celebrará en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) el 10 de abril, centrado en el abordaje del cáncer de mama triple negativo. El evento científico reunirá a especialistas nacionales e internacionales de referencia para analizar los avances más recientes en el abordaje de este subtipo de tumor que constituye uno de los más agresivos y complejos de esta enfermedad.

El evento contará con una destacada participación del Hospital Macarena, cuyos profesionales desempeñan un papel clave en la organización científica y desarrollo del programa. Así el jefe del Servicio de Oncología Médica, Luis de la Cruz, y Fernando Henao, coordinador de la Unidad de Cáncer de Mama, forman parte de la coordinación, además de la moderación de sesiones y presentación de casos clínicos complejos, detalla el centro en un comunicado.

Ambos especialistas intervienen, además, en la apertura y clausura del encuentro, reforzando el liderazgo del centro sevillano en el ámbito de la Oncología Médica.

Dentro también de la coordinación de este foro científico, que abordará desde la investigación biológica hasta las nuevas estrategias terapéuticas y la medicina personalizada, hay que destacar la presencia de Ana Garrido-Castro, profesora adjunta de la Facultad de Medicina de Harvard y miembro del departamento de Oncología Médica del Instituto Oncológico Dana-Farber.

PROGRAMA DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL

El programa científico se centrará en profundizar sobre la complejidad biológica de este subtipo de cáncer. En este sentido se abarcará su diversidad histopatológica, la clasificación molecular, el papel del sistema inmunitario y del microambiente tumoral en la evolución de la enfermedad.

Asimismo, se analizarán las implicaciones traslacionales de estos avances y su impacto directo en la toma de decisiones terapéuticas, un aspecto clave para mejorar los resultados clínicos y avanzar hacia tratamientos más precisos. El principal objetivo de este evento es trasladar el conocimiento científico más innovador a la práctica clínica.

Otro de los ejes fundamentales del simposio será la personalización del tratamiento en fases tempranas de la enfermedad. Expertos internacionales revisarán el papel de la inmunoterapia neoadyuvante, tratamiento oncológico que utiliza fármacos antes de la cirugía para activar el sistema inmunitario, reducir el tamaño del tumor y facilitar su extirpación.

También revisarán estrategias terapéuticas emergentes así como la incorporación de nuevos biomarcadores y herramientas como el ADN tumoral circulante para optimizar las decisiones clínicas. Además, se abordarán las mejores estrategias para la terapia sistémica adyuvante, con el objetivo de mejorar la supervivencia y reducir el riesgo de recaída.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN MÁS INNOVADORAS

En el ámbito de la enfermedad metastásica, el encuentro analizará las últimas innovaciones terapéuticas, incluyendo el desarrollo de anticuerpos conjugados, nuevas estrategias inmunoterápicas y la identificación de biomarcadores predictivos que permitan seleccionar tratamientos más eficaces.

Estas sesiones ofrecerán una visión actualizada sobre cómo están cambiando los algoritmos terapéuticos y qué opciones pueden transformar el manejo clínico de las pacientes en los próximos años. El programa se completa con sesiones interactivas basadas en casos clínicos reales, dirigidas por especialistas del Hospital Universitario Virgen Macarena y otros centros de referencia, que permitirán analizar retos asistenciales complejos y fomentar la participación activa de los profesionales sanitarios.

De igual forma, se presentarán las líneas de investigación más innovadoras en predisposición genética, nuevas dianas terapéuticas y tecnologías avanzadas de análisis tumoral, convirtiendo a este simposio en un espacio de intercambio científico internacional orientado a mejorar el abordaje multidisciplinar y traslacional del cáncer de mama triple negativo.