Enrique Santiago (IU) pregunta al Gobierno de España cuándo prevé abrir la línea férrea Córdoba-Bobadilla

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. - Fernando Sánchez - Europa Press

CÓRDOBA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha preguntado al Gobierno de la Nación si "¿puede el Gobierno confirmar cuándo se prevé la apertura de la línea Córdoba-Bobadilla, que pasa por municipios como Aguilar de la Frontera, Montilla o Puente Genil?", en la provincia cordobesa.

Así lo recoge la pregunta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha registrado Santiago en el Congreso de los Diputados, a la espera de que el Ejecutivo central se pronuncie al respecto, también por escrito, dada la necesidad que hay, según entiende el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, de que se consolide, "de manera definitiva, el tren de proximidad" en Córdoba y en sus conexiones con provincias limítrofes.

A este respecto y en la exposición de motivos de su pregunta al Ejecutivo central, Santiago ha recordado que "la línea ferroviaria 400, que conecta el Alcázar de San Juan (Toledo) con Cádiz y que sirve de eje vertebrador para las conexiones de tren en Andalucía, va a ser cortada por obras al Sur de Almuradiel (Ciudad Real). Esto supone que el tráfico ferroviario entre Jaén y Córdoba continuará interrumpido hasta otoño de 2027, pese a que ya han sido reparados todos los daños provocados por el tren de borrascas que afectó a la línea a comienzos de año".

Por ello, según ha opinado Santiago, "debe de consolidarse de manera definitiva el tren de proximidad con algunas propuestas. Una de las prioridades debe ser la ampliación de la línea Córdoba-Bobadilla, en paradas como Montilla, Aguilar de la Frontera y Puente Genil".

Además, a su juicio, "también es importante crear apeaderos" en la capital cordobesa, en concreto "en Chinales, Barriada de los Ángeles y en Córdoba Mercancías, que diera cobertura a los trabajadores del complejo ferroviario de El Higuerón, que actualmente tienen que desplazarse por sus medios". Además, "hay que estudiar la posibilidad de ampliar paradas a municipios como El Carpio o Montoro, donde solo habría que recrecer los andenes de las estaciones".

BASE DE MANTENIMIENTO DE CÓRDOBA

Por otro lado, el diputado de Sumar por Córdoba ha señalado que "existe una problemática en la Base de Mantenimiento de Córdoba (BM), que se encarga de la reparación de material remolcado", pues, "recientemente ha aumentado la preocupación por el futuro del taller debido al crecimiento de trenes autopropulsados y a la externalización de cargas de trabajo, teniendo en cuenta que este tipo de bases trabajan directamente con la Sociedad Mercantil Estatal (SME) de Mercancías".

Actualmente, según ha precisado Santiago, "las unidades motoras utilizadas en el corredor son reparadas en la Base de Mantenimiento de Sevilla, con la pérdida de tiempo que supone el desplazamiento a esta base y el retorno" desde la misma, "pudiendo la BM de Córdoba ser aprovechada para esta cuestión", considerando el portavoz de IU en el Congreso que "sería positivo, por tanto, que las unidades motoras que hagan el corredor del Guadalquivir sean reparadas en la BM de Córdoba, suponiendo un ahorro en coste de desplazamiento y agilizando el trabajo".

Sin embargo, según ha lamentado, el cierre de la mencionada línea 400 "impide la llegada de material rodante para su reparación", ya que "normalmente era la línea utilizada para hacer llegar los vagones que se reparan en la BM de Córdoba, obligando a realizarlas por la línea Sevilla-Zafra, que carece del personal suficiente y tiene limitaciones en la infraestructura necesaria para estas reparaciones".

Por eso, según ha subrayado Santiago, "es imprescindible que se tome con seriedad la problemática de la Base de Mantenimiento de Córdoba, en cuanto a buscar soluciones que permitan la llegada de material para su reparación, y que se dote de los medios necesarios a la línea de Sevilla-Zafra, que permitan un tránsito aceptable mientras dure la situación anteriormente expuesta".

En base a todo ello, el diputado por Córdoba ha preguntado al Gobierno central "¿cuál es el motivo por el que no se les adjudica actualmente una mayor carga de trabajo?" a la Base de Mantenimiento de Córdoba, "justificando así su mantenimiento y la seguridad laboral de su plantilla", y ¿qué otras medidas implementará el Gobierno para asegurar el futuro del empleo de la Base de Mantenimiento de Córdoba?".