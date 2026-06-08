Epassa asume en Jaén la gestión directa del futuro aparcamiento de La Alameda, paso previo a la licitación de las obras

Reunión del consejo de administración de Epassa. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Pública de Servicios y Aparcamientos (Epassa) de Jaén ha asumido este lunes en la reunión del Consejo de Administración la explotación directa del que será el nuevo aparcamiento de La Alameda, paso previo a la licitación de las obras, previstas tras el verano.

Este trámite permite a la sociedad municipal hacerse cargo de lleno del proyecto, que ya está prácticamente terminado, según ha informado en una nota su presidente y concejal, Francisco Lechuga.

También hace posible "sellar la financiación", ya comprometida con una entidad financiera de Jaén, para las obras que permitan concluir este aparcamiento de 461 plazas situado bajo el centro de salud de La Alameda en los antiguos terrenos del hípico. Epassa buzoneará a los residentes de la zona para testar sus necesidades de estacionamiento en las próximas semanas.

El acuerdo explotación y de gestión directa ha contado con los votos a favor de los consejeros y concejales del equipo de gobierno (PSOE-Jaén Merece Más) y la abstención del PP y de Vox.

Lechuga ha lamentado la actitud del PP, que critica que no haya más plazas de aparcamiento y luego se abstiene "a la hora de dar el visto bueno al aparcamiento más importante que va a tener la ciudad en 15 años".

En todo caso, ha destacado que la decisión aprobada este lunes en Consejo de Administración de Epassa permite dar un gran paso hacia la recuperación de un espacio degradado y largamente olvidado como servicio público básico. Además, "desmonta el argumento torticero del PP" en la oposición diciendo que no se cumple con las plazas de aparcamientos prometidas en este mandato.

"Pues bien, este otoño estarán en licitación estas plazas y sumaremos a las que ya están hechas otras 400 más que también están en obras en estos momentos o a punto de comenzar, como es el caso del depósito de la grúa, que está en marcha con 134 plazas y las 90 en Santa Isabel (antiguo colegio Muñoz Garnica) y La Glorieta (calle Doctor Azpitarte) cuyas obras se han adjudicado hoy mismo a la empresa jiennense Vadara Terranova SL y estarán listas este otoño para los vecinos", ha dicho.

Así las cosas, según ha apuntado el edil, de las 1.000 plazas comprometidas "hace menos de año y medio" se está "en 800 plazas, algo que el PP no podría haber hecho".

Por otra parte, la empresa ha rechazado la subida de las tarifas del aparcamiento de La Constitución, cuya concesionaria propuso un incremento del cinco por ciento que no se ha tenido en cuenta y ha sido rechazado por unanimidad.

Junto a ello, se ha adjudicado a la empresa Teva la señalización de los aparcamientos públicos para orientar a los conductores por la ciudad, especialmente a los de fuera. Esta señalización permitirá también informar de los que están completos o tienen plazas disponibles mediante un sistema de display digital.