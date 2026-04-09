Un equipo arqueológico de la UGR concluye su cuarta campaña en la antigua ciudad griega de Anfípolis

Trabajos en la antigua ciudad griega de Anfípolis. - UGR

GRANADA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo arqueológico dirigido por personal del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada ha concluido la cuarta campaña de estudios en el territorio de la antigua ciudad de Anfípolis, en Grecia.

La actuación ha tenido lugar entre los días 27 de marzo y 6 de abril, y ha contado con financiación del Plan Propio de la UGR y del Ministerio de Cultura.

El objetivo principal del proyecto es la identificación y el estudio de las conducciones hidráulicas que suministraron agua a esta fundación ateniense del siglo V antes de Cristo.

Hasta la fecha se han reconocido tres grandes fases constructivas correspondientes a época clásica, romana y bizantina, lo que permite reconstruir un sistema de abastecimiento utilizado durante más de mil años de historia de la ciudad.

Los trabajos se desarrollan en el marco del proyecto EAA/MYA (Estudio de los Acueductos de Anfípolis), una colaboración bilateral entre la Universidad de Granada, a través de Javier Martínez y Elena Sánchez, y el Ministerio de Cultura de Grecia.

El proyecto se inició en 2022 y ha completado hasta el momento cuatro campañas de investigación.

De forma paralela al análisis del acueducto, las labores de prospección están permitiendo documentar diversos yacimientos arqueológicos situados en su entorno, que abarcan desde granjas de época clásica y asentamientos de la Edad del Hierro hasta fortificaciones de época medio-bizantina y estructuras defensivas vinculadas a la Primera Guerra Mundial.

En esta última campaña han participado investigadores y estudiantes del grado en Historia y del máster en Arqueología de la Universidad de Granada, junto a investigadores colaboradores de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Aristóteles de Salónica.

El proyecto constituye una de las tres únicas intervenciones arqueológicas actualmente activas en Grecia con dirección española.

Estas iniciativas buscan, según sus responsables, reforzar la presencia científica española en el ámbito de los estudios clásicos y se suman a los esfuerzos impulsados por la Sociedad Española de Estudios Clásicos para promover la creación de una Escuela Española de Estudios Helénicos en Atenas, en línea con las que mantienen otros países europeos.