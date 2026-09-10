El equipo del Ratón Pérez recogerá dientes de leche en Córdoba por la Noche Europea de los Investigadores

Momento de la recogida de dientes del año pasado en Lucena. - UCO

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo del Ratón Pérez, como hace desde 2019, visitará Córdoba de la mano de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba (UCO) el próximo jueves, 17 de septiembre, para recoger, a partir de las 19,00 horas en los jardines del Rectorado, dientes de leche con motivo de la Noche Europea de los Investigadores.

Así lo ha informado la UCO en una nota en la que ha detallado que la recogida de dientes de leche se enmarca en la campaña que organiza el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh), que ha recibido casi 400 piezas dentales de niños cordobesas. Tras haber trasladado en 2025 la recogida a Lucena con el objetivo de fomentar el desarrollo territorial y la inclusión de la provincia, en esta edición la acción vuelve a Córdoba.

Quienes deseen participar podrán entregar, a cambio de un obsequio y un certificado que los acredita como ayudantes del afamado roedor, dientes de leche que entrarán a formar parte de la colección de piezas dentales del Cenieh, que tiene como objetivo desarrollar una muestra de comparativa de dientes de leche de referencia mundial que ayude a realizar investigaciones en diferentes ámbitos como el paleoantropológico, el antropológico y el forense.

Además, los niños que acudan a entregar su pieza dental podrán recibir esa misma tarde un taller lúdico de la mano del grupo de la UCO 'Investigación en Educación Bilingüe e Intercultural', en el que se explorará el origen y otras curiosidades del Ratón Pérez a través de varias actividades y juegos en inglés y español.

Toda la información se puede consultar en la página web 'https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/acti...'.

La Noche Europea de los Investigadores en Andalucía es un evento asociado a la iniciativa MSCA and Citizens de la Unión Europea financiada en el marco de las acciones Marie Sklodowska Curie del programa Horizonte Europa.

Está coordinado en Andalucía por la Fundación Descubre con financiación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y fondos propios. Conforman el consorcio las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla, ocho centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Imgema-Real Jardín Botánico de Córdoba y la Fundación Pública Progreso y Salud a través del Biobanco del Sistema Sanitario e Iavante.

Paralelamente, Radio Televisión de Andalucía y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) son socios estratégicos del proyecto y colaboran estrechamente en su desarrollo.

La Noche Europea de los Investigadores, es una acción enmarcada dentro del XIII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, diseñado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.