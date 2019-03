El ERE de Dia afecta a 277 trabajadores en Andalucía tras la reducción acordada con sindicatos

Publicado 26/03/2019 11:34:13 CET

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo DIA ha acordado con los sindicatos UGT y Fetico hacer efectivo un acuerdo de reestructuración de plantilla que, en principio, afectará a 277 de los 4.374 empleos --el 6,3% del total-- con los que cuenta la cadena de supermercados en Andalucía.

A nivel nacional, la reestructuración de plantilla afectará a 1.604 empleados de un total de 26.709 en toda España, de los que 40 serán prejubilaciones, según ha informado la empresa en un comunicado.

Asimismo, 356 personas podrán ser recolocadas en otros centros de trabajo atendiendo principalmente a cuestiones como la cercanía y el desempeño, según precisa Dia, que ha resaltado que el número de afectaciones supone un 22% menos frente a las 2.064 inicialmente planteadas, y un 40% menos si se incluyen las recolocaciones.

En ese sentido, fuentes de Dia consultadas por Europa Press han explicado que un número significativo de las recolocaciones previstas irán para Andalucía, por lo que la cifra de 277 afectados en esta comunidad "previsiblemente bajará".

El proceso comprende la venta de 258 tiendas en toda España y "se estudiará en cada caso la posibilidad de subrogar los empleos de las mismas a la nueva propiedad". Del total de personas afectadas, 201 corresponden a oficinas --84 de sede y 117 de centros regionales--, 308 a almacenes y 1.176 a tiendas.

En concreto, en lo que respecta a Andalucía, y según los datos facilitados por la empresa a Europa Press, se ven afectadas por este proceso un total de 36 de 730 tiendas de Dia en la comunidad.

Por provincias, en Almería se prevé que el ERE afecte a seis de los 436 trabajadores de la empresa y a una de sus 62 tiendas; en Cádiz, a 73 de 675 empleos y a diez de 103 tiendas; en Córdoba, a 49 de 300 trabajadores y a ocho de 66 tiendas, y en Granada, a once de los 263 empleos del grupo y a tres de sus 58 tiendas.

En Huelva, el número de empleos afectados es siete --de un total de 233-- de dos de sus 66 tiendas; en Jaén, el ERE afectará a 20 de 373 trabajadores y a uno de 77 establecimientos; en Málaga, a 44 de 877 empleados y a cuatro de 114 tiendas, y, finalmente, en Sevilla, a 67 de 1.217 trabajadores y a siete de 184 tiendas.

ACUERDO "NECESARIO PARA LA VIABILIDAD DE LA COMPAÑÍA"

Desde Dia se ha querido "agradecer la profesionalidad y buena voluntad de todas las partes implicadas en el proceso", lo que, según la empresa, "ha ayudado a alcanzar un acuerdo que resulta necesario para la viabilidad de la compañía y el futuro de más de 43.000 empleos directos distribuidos en cuatro países", que son España, Portugal, Argentina y Brasil.

Grupo Dia dice estar en la actualidad "volcado en la puesta en marcha de un Plan de Negocio focalizado en el cliente y en un modelo de gestión que revitalice la red de tiendas, tanto propias como franquiciadas, que impulse la marca propia y la oferta de frescos".

Dia cuenta con 3.474 establecimientos en España, entre propios y franquiciados, y con un club de fidelización de más de siete millones de clientes.

Por su parte, CCOO no ha firmado el acuerdo, según ha anunciado el propio sindicato en un comunicado en el que sostiene que la compañía no ha aportado "ninguna garantía" de que no se vuelva a iniciar otro ERE el próximo año.