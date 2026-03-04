Escolares de Jaén abordan la igualdad de género y corresponsabilidad con la actividad 'Que nuestra voz también cuente'

Participantes en la actividad 'Que nuestra voz también cuente'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Escolares de Jaén han participado este miércoles en la actividad 'Que nuestra voz también cuente', en la que, a través de juegos, dinámicas y talleres, han trabajado conceptos como la igualdad de género, la corresponsabilidad y la prevención de la violencia de género.

Forma parte de la programación organizada por el Patronato de Asuntos Sociales con motivo del Día Internacional de las Mujeres, en el marco también del programa Eracis+ y con el objetivo de promover la sensibilización y la participación ciudadana en torno a la igualdad de género, visibilizando el papel, las experiencias y los derechos de las mujeres en la ciudad.

La concejala de Asuntos Sociales, Ángeles Díaz, ha presentado la iniciativa 'Que nuestra voz también cuente', desarrollada en la plaza Santa Luisa de Marillac con alumnado de Primaria del CEIP San Vicente de Paúl, según ha informado el Ayuntamiento.

La edil ha señalado la importancia de actuar desde edades tempranas para que los menores "se conviertan en agentes activos capaces de detectar situaciones de desigualdad o violencia en cualquier ámbito y sepan cómo actuar ante ellas".

En esta actividad, han colaborado profesionales del equipo Eracis+, así como entidades sociales como Fundación Marcelino Champagnat, Fundación Don Bosco, Asociación La Muralla, Columbares y Federación Surge, reforzando así el carácter comunitario e integrador de la programación por el 8M.

Bajo el lema 'Nosotras en la ciudad', el proyecto pone el foco en la relación entre las mujeres y el entorno urbano, entendiendo la ciudad como un espacio de convivencia, participación, memoria y derechos.

"Esta iniciativa representa una oportunidad para reflexionar sobre la posición de las mujeres en la sociedad y reivindicar su derecho a participar plenamente en todos los ámbitos de la vida social, cultural, económica y política", ha afirmado Díaz.

La programación continuará en distintos barrios de Jaén durante las próximas semanas, con actividades en espacios públicos, centros educativos y encuentros con personas mayores, promoviendo una mirada intergeneracional, inclusiva y participativa.

Con ello, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad más justa, igualitaria y libre de violencia, fomentando valores de respeto, convivencia y justicia social en el entorno comunitario.