Escuelas de Calor avisa de que crecen las familias que no llevarán a sus niños al cole por "falta de seguridad"

SEVILLA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Escuelas de Calor' ha avisado de que a medida que avanza agosto y frente a la "maquinaria de propaganda" de la Consejería de Educación, que "invierte recursos en vender su no-plan de vuelta a la educación presencial", están creciendo en las familias la certidumbre de que "en estas condiciones la vuelta al colegio es un riesgo para la salud de sus hijos y para su entorno familiar, por lo que cada vez son más las que deciden no incorporarlos al curso 2020-21 sin seguridad".

En una nota de prensa, 'Escuelas de Calor' asegura que recibe cada vez más apoyo en su llamamiento "a vaciar las aulas, como lo evidencian sus redes sociales y el contacto de mantiene con AMPA y familias de otras provincias".

Ha explicado que ha nacido en Málaga un colectivo de familias de la educación pública, que ha seguido la línea de la plataforma sevillana, bajo el nombre 'AMPA En Pie', que "surge por la necesidad de las familias de organizarse y luchar por un objetivo común como es exigir a la Consejería que planifique la vuelta al colegio en septiembre con seguridad".

En Cádiz, señala 'Escuelas de calor' que "empieza a haber movimientos de familias en este mismo sentido", mientras en Córdoba la plataforma 'Niñ@s del Sur' comparte "la misma idiosincrasia de empoderamiento de familias al margen de estructuras como las federaciones provinciales de AMPA, que bajo el marco de la Confederación andaluza tienen siempre posturas menos contundentes de movilización aunque puedan coincidir en las reivindicaciones, como en este caso".

'Escuelas de calor' incide en que también ha recibido mensajes de familias de Almería y de Huelva, y que "por mucho que la Consejería anuncie millones, contratación de docentes, geles, mascarillas y que los centros estarán limpios, la realidad es que nadie con sentido común y conocimiento de un centro educativo por dentro cree en la eficacia de las escasas medidas anunciadas, que por otra parte no son más que promesas para septiembre".

Así las cosas, acusa a la Consejería de Javier Imbroda de "seguir aferrada a titulares para convencer a la sociedad y la comunidad educativa andaluza de que ha trabajado y que lo ha hecho bien, cuando lo que ha hecho es perder el tiempo y generar el mayor consenso frente a ella de la historia de la defensa de la educación pública andaluza".

"Si no hay cambios en los planes de la Consejería, las familias andaluzas nos veremos obligadas a elegir salud a costa de la educación", advierten desde 'Escuelas de calor', que asegura que no incorporarán a sus hijos los centros educativos, "no somos absentistas, queremos presencialidad, pero con unas garantías de seguridad que la Consejería no nos ofrece".