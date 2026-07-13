Las Escuelas Deportivas de Verano de la UJA alcanza los 137 menores inscritos en sus campus de Jaén y Linares

Partcipantes en las escuelas deportivas de la UJA - UJA

JAÉN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha puesto en marcha una nueva edición de sus tradicionales Escuelas Deportivas de Verano, una iniciativa en la que este año se han matriculado un total de 137 menores que disfrutan de una programación de ocio activo, deporte y convivencia que se prolongará hasta el próximo 31 de julio.

El programa, diseñado por el Servicio de Deportes de la UJA, se desarrolla de forma simultánea en las sedes de los dos campus de la institución, en Jaén y Linares, garantizando así la vertebración del servicio y facilitando la conciliación de las familias de la comunidad universitaria.

De los menores inscritos, 124 participantes lo son en el Campus de Las Lagunillas de Jaén y 13 participantes en el Campus Científico-Tecnológico de Linares. En cuanto a la participación por género, el programa cuenta en esta edición con 86 niños y 51 niñas.

Con el cupo de plazas ya cerrado, los menores --nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2021-- están participando en un amplio abanico de actividades físicas y recreativas adaptadas a sus edades.

El programa incluye desde la iniciación a diferentes modalidades deportivas tradicionales y alternativas, hasta juegos cooperativos, talleres de expresión artística y actividades acuáticas, aprovechando al máximo las infraestructuras deportivas de la Universidad.

Más allá del componente puramente lúdico, las Escuelas Deportivas de la UJA se configuran como un espacio educativo donde se fomentan valores esenciales como el compañerismo, el respeto, el trabajo en equipo y la adquisición de hábitos de vida saludables desde la infancia.

El vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable, Juan de Dios Carazo, ha destacado "el enorme valor de este programa para inculcar rutinas beneficiosas y de bienestar físico entre los menores, siempre dentro de un clima de aprendizaje y tolerancia en el que la diversión es protagonista".

Asimismo, ha señalado que mediante esta propuesta, la institución "brinda un apoyo indispensable a nuestra comunidad universitaria para facilitar el necesario equilibrio entre la vida laboral y familiar durante la época estival".

Con el objetivo de seguir apoyando a las familias en la transición hacia el nuevo curso escolar, la UJA volverá a ofertar la actividad Escuela Deportiva de 'Vuelta al cole', que se celebrará del 1 al 9 de septiembre.