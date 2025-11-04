Espacio Caja Sonora une vanguardia y solidaridad con Palestina en su programación de noviembre en Granada

GRANADA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Espacio Caja Sonora ha unido vanguardia y solidaridad con conciertos por Palestina y conferencias interdisciplinares en su programación de noviembre, que vuelve a apostar por el equilibrio entre la efervescencia del nuevo 'underground' con una línea de reflexión. Su agenda convoca al compositor vanguardista Llorenç Barber y a la cineasta Rocío Mesa, y también al diálogo intergeneracional de la cantautora Anni B Sweet, la poeta Rosa Berbel, y al pulso urbano de Carmen Xía y María de Juan.

Impulsado por la Fundación Miguel Ríos, CajaGranada Fundación y el Ayuntamiento de Granada, el Espacio Caja Sonora activa así, según ha indicado en una nota de prensa, "un necesario laboratorio cultural en el sur que, en su tercera edición, se consolida como un referente ineludible en la difusión y experimentación de las músicas populares urbanas".

Tras inaugurar su temática anual 'Música interdisciplinar: el sonido en diálogo con otras artes', la agenda de noviembre de la iniciativa granadina reafirma su visión de la música popular como una herramienta para la vanguardia estética y el debate cultural sin complejos. El proyecto se atreve a "yuxtaponer la efervescencia del nuevo talento underground con la reflexión de altos vuelos, citando a creadores como el heterodoxo compositor Llorenç Barber y la cineasta Rocío Mesa".

El pilar central del mes será la segunda gran fiesta de Encuentros Soundbox el próximo viernes 7 de noviembre en el Teatro CajaGranada. Este ciclo, destinado a apoyar a jóvenes talentos nacionales, reunirá a bandas emergentes como 'Yo estoy bien el mundo está mal' (ganadores del concurso Emergentes Granajoven 2025), Cris Imaz y Baloncesto (ambos de Madrid), junto a una sesión de Bigote DJ, un mercadillo de artistas locales y sorteos.

La jornada combina el espíritu festivo con un compromiso social, dado que el evento tendrá un carácter solidario: los beneficios se destinarán íntegramente a la Unrwa, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, en apoyo a la población palestina. Las entradas para esta cita, y para la última velada del ciclo Soundbox del viernes 28 de noviembre (que destacará el talento de Eva Calyza, Javier Lekker, Ilaria Degradi y Vito), están disponibles a un precio de siete euros con consumición.

El Ciclo (R)evoluciones, concebido como un espacio de diálogo interdisciplinar y con sesiones de entrada libre hasta completar aforo en el Espacio Caja Sonora (Centro Cultural CajaGranada), mantendrá la línea iniciada en octubre con la sesión sobre salud mental y música impulsada por la Fundación SGAE.

Este miércoles, 5 de noviembre (19,00 horas), la directora de cine Rocío Mesa --premiada por su largometraje 'Secaderos'-- y la compositora Novia Pagana protagonizarán el encuentro 'Más allá de la imagen: la música como vehículo narrativo en el cine', abordando el papel emocional y narrativo del sonido en la creación audiovisual. Dos semanas después, el miércoles 19 de noviembre (19,00 horas), el compositor Llorenç Barber --introductor del minimalismo musical en España y creador de la música plurifocal-- y la investigadora Ilaria Degradi explorarán el vínculo entre el espacio urbano y la composición en la conferencia 'Música y arquitectura: el sonido de la ciudad'.

Además de las actividades centrales, el Espacio Caja Sonora se consolida un año más como un proyecto integral, abierto y accesible a la ciudadanía, manteniendo las jornadas de puertas abiertas de la exposición 'El Home Studio: tecnologías para democratizar la creación en un futuro electrónico' (inaugurada el pasado junio), incluyendo un Taller de iniciación DJ el sábado 15 de noviembre en el Centro Cultural CajaGranada. El acceso a estas jornadas es gratuito, si bien se recomienda inscripción previa en la web.

Finalmente, el ciclo (R)evoluciones ya anuncia dos encuentros clave que cerrarán el año en La Madraza, el Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada. El miércoles 3 de diciembre (19,00 horas), la compositora Anni B Sweet --quien fusiona folk, indie pop y neopsicodelia-- y la poeta Rosa Berbel --Premio Ojo Crítico de Poesía-- se encontrarán para reflexionar sobre la intersección entre verso y canción. Posteriormente, el martes 10 de diciembre, el ciclo acogerá la sesión 'Música y performance: ¿qué hay más allá del sonido?' con la rapera Carmen Xía y la música María de Juan.